Alonso: les commentaires du «moteur GP2» étaient regrettables

Fernando Alonso a concédé que ses fameux commentaires sur le “moteur GP2” auraient mieux valu ne pas être dits, mais maintient qu’il exprimait sa frustration que tout “meilleur pilote” comprendrait.

Réfléchissant sur son temps tumultueux avec McLaren-Honda dans son interview avec F1 Racing, le double champion du monde a admis que sa diffusion de tirades lors du Grand Prix du Japon 2015 aurait été mieux relayée à huis clos, voire pas du tout.

“Cela venait d’un endroit de frustration et je ne devrais peut-être pas dire cela, mais je ne l’ai pas dit dans le stylo de la télévision ou lors de la conférence de presse”, a déclaré l’Espagnol.

«Je parlais à mon ingénieur dans une conversation privée [which was broadcast]. Ce n’était pas censé être public.

«Mais le moteur était très mauvais. La première année à Jerez, en quatre jours, nous avons fait sept tours. »

Depuis son départ de McLaren à la fin de la saison 2018 pour unir ses forces à Red Bull, Honda a remporté trois grands prix avec son groupe motopropulseur considérablement amélioré, mais Alonso insiste sur le fait qu’il ne pense pas à ce qui aurait pu être.

“Maintenant, Honda gagne une course et je reçois beaucoup de messages qui disent:” Le moteur GP2 gagne maintenant, ce devrait être une triste journée pour vous. “

“Je suis très content, mais le moteur que j’avais dans la voiture n’était pas le même que celui qui avait gagné au Brésil.”

Ayant fait sa propre sortie du sport à la fin de la saison 2018, l’Espagnol maintient que ses frustrations étaient celles de tout pilote ayant des aspirations de championnat – c’est juste que le sien est venu avec un projecteur plus grand.

«Si un pilote de haut niveau réalise aujourd’hui les performances que j’ai connues, je ne pouvais pas imaginer ce qu’il dirait.

«En 2015, je me battais toujours pour sortir du premier trimestre et avais 575 places de pénalités. Je dis des choses que je pense et que je crois. C’est parce que je crois que ces choses sont la vérité.

«Parfois, je peux me tromper. Mais je ne vois pas ce que je fais que les autres ne font pas. Je ne lis pas des choses supplémentaires de ce que disent les autres, mais je vois des montagnes et des montagnes des choses que je dis. “

Depuis sa retraite de la F1, Alonso s’est occupé de participer à diverses autres formes de sport automobile, notamment les courses d’endurance, l’Indy 500 et, plus récemment, le Dakar. Néanmoins, le joueur de 38 ans a laissé la porte ouverte pour un retour au réseau, si l’opportunité se présentait.

