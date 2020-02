Alonso sécurise la balade en Indy 500 avec Arrow McLaren SP

Fernando Alonso s’associera à Arrow McLaren SP pour une troisième tentative de triple couronne du sport automobile lors de la 104e édition de l’Indy 500, une annonce des États McLaren.

Alonso a eu un temps mouvementé à la recherche d’une bannière pour concourir sous avoir été initialement accepté par Andretti Autosport en janvier seulement pour être “ opposé à un veto à la 11e heure ” par Honda à la suite de sa critique vocale du McLaren-Honda encore entre 2015 et 2018.

Fernando, assoiffé d’une réplique de l’Indy 500, a ensuite offert ses services à Ed Carpenter Racing. Bien que le côté d’Ed Carpenter soit propulsé par Chevrolet, l’Américain a cité «l’argent, les gens et le temps» comme le facteur limitant, empêchant toute extension à une quatrième voiture pour l’Espagnol.

Compte tenu de la scène mondiale sur laquelle les retombées McLaren-Honda ont eu lieu, il n’est pas surprenant qu’Alonso se soit retrouvé exclu de toutes les équipes propulsées par Honda. Comme pour toute marque automobile, Honda ne se contente pas de faire la course pour divertir le groupe, mais pour rechercher des profits grâce à des prix en argent mais, plus important encore, une reconnaissance publique et des relations qu’ils espèrent transformer en ventes – les plaintes d’Alonso concernant le “ moteur GP2 ” et les problèmes de fiabilité n’étaient pas exactement la meilleure ligne de démarcation pour l’équipe marketing Honda.

Au début de l’année, la prestigieuse marque britannique s’est séparée du double champion de Formule 1 apparemment pour de bon car son contrat d’ambassadeur n’a pas été renouvelé. Malgré cette scission, la déclaration de Zak Brown se lit comme suit:

«Nous avons toujours dit que nous étions prêts à faire courir Fernando dans une troisième voiture pour le 500, nous sommes donc ravis qu’il ait décidé de nous rejoindre. Fernando est l’un des plus grands pilotes de ce sport et c’est fantastique de l’avoir dans l’équipe. C’est un bon moyen de disputer notre premier Indy 500 sous le nom de Arrow McLaren SP et d’avoir le soutien de Ruoff Mortgage Fernando est un partenariat parfait. »

L’Espagnol est donc rentré chez lui après avoir échoué à trouver de l’herbe plus verte dans d’autres pâturages, mais affirme qu’une balade avec Arrow McLaren a toujours été en tête de sa liste.

«Il était important pour moi d’explorer mes options pour cette course, mais Arrow McLaren SP a toujours été au sommet. J’ai une relation spéciale avec McLaren; nous avons vécu beaucoup de choses ensemble et cela crée un lien, une loyauté qui est forte », a-t-il déclaré.

McLaren et Arrow SPM ont annoncé le début d’un nouveau partenariat en août 2019 avec la campagne Indycar 2020 marquant ensemble la saison inaugurale du groupe. McLaren, dont la dernière campagne Indycar à plein temps a été en 1979, a été humilié par leur campagne embarrassante Indy 500 2019 et s’est associé avec le Arrow SPM expérimenté et mature dirigé par les cofondateurs Sam Schmidt et Ric Peterson avec Gil de Feran rejoignant les rangs de McLaren. représentant clé.

Alonso pilotera la McLaren SP Chevrolet n ° 66 Ruoff Mortgage Arrow lors de la 104e édition de l’Indy 500 le 24 mai. Une bouchée à laquelle il devra s’habituer s’il veut garder ses espoirs de la triple couronne alors que les options de sauvegarde commencent à s’épuiser.

