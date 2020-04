Alors que les footballeurs reçoivent un coup de pied, McLaren mérite des éloges · .

Les 10 équipes de Formule 1 font face à des temps difficiles et incertains suite à la décision d’annuler les huit premières courses du championnat 2020 en raison de la pandémie mondiale.

Alors que six de ces courses espèrent toujours être reprogrammées, d’autres pourraient encore tomber du calendrier. En attendant, les équipes ont des factures à payer, mais les revenus de la F1 provenant des frais d’hébergement de course et des offres de diffusion télévisée sont douteux, de même que la réduction des équipes. Hier, la note F1 de l’agence de crédit Moody’s a été abaissée à «négative».

Face à cela, McLaren est devenue la première équipe mercredi à confirmer qu’elle avait mis une partie de son personnel en F1 à la retraite. Il a profité de l’occasion pour mettre les membres de l’équipe en congé temporaire à un taux de salaire réduit – 80% de leur salaire jusqu’à 2 500 £ par mois. Cependant, il a également veillé à ce que des réductions comparables soient appliquées à ses cadres supérieurs et à ses chauffeurs Lando Norris et Carlos Sainz Jnr.

À une époque cynique où tout acte louable pose des problèmes de déclenchement de cheveux de «signal de vertu», notez que cette information n’est pas apparue dans un communiqué de presse de McLaren. . a appris le développement et a demandé à l’équipe des détails mercredi. Ce n’est que plus tard qu’ils ont parlé publiquement de la décision.

“En raison de l’impact de Covid 19, le Groupe McLaren a adopté des mesures temporaires difficiles concernant son personnel pour, espérons-le, protéger les emplois à long terme”, a écrit Sainz sur les réseaux sociaux. «Je comprends parfaitement ces décisions difficiles et j’ai évidemment décidé de réduire les salaires. Nous sommes tous là dedans.”

Mais la même attitude n’a pas été évidente dans d’autres sports. En Grande-Bretagne, certains des joueurs les plus en vue tirent le feu pour ne pas faire de même.

Les meilleures équipes de football de certains pays ont déjà opéré des coupes importantes. Le salaire des joueurs de Barcelone a été réduit de 70%, et l’équipe de la Juventus et les cadres supérieurs ne reçoivent aucun salaire depuis quatre mois. Le football fait face aux mêmes défis que la F1: pas de match, pas de revenus télévisuels mégabucks.

Il est peu probable que McLaren soit la dernière équipe à quitter le personnel, mais de nombreux clubs de la Premier League de haut niveau n’ont pas encore fait la même chose. Cela a suscité des critiques de la part du secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, qui a dit hier aux footballeurs de “prendre une baisse de salaire et de jouer leur rôle”.

Certains de ces clubs ont déjà mis en congé du personnel non joueur, comme McLaren, mais n’ont pas réduit la masse salariale de leurs joueurs. Les sommes en jeu ne sont pas négligeables. On estime que les 3 500 footballeurs les mieux payés d’Angleterre gagneraient 2,9 milliards de livres sterling par an.

“Compte tenu des sacrifices que beaucoup de gens font, la première chose que les footballeurs du PL peuvent faire est de faire une contribution”, a poursuivi Hancock.

Il a un point. Mais pourquoi si rapide pour critiquer les footballeurs et si lent pour louer ceux qui font la bonne chose, comme Norris et Sainz?

Peut-être que si le gouvernement était moins soucieux de détourner l’attention de sa réponse chaotique à la pandémie, il serait peut-être moins désespéré d’utiliser des footballeurs ainsi que des ballons de football politiques. Mais il doit pointer la colère du public ailleurs, et désigner des footballeurs célèbres est plus utile à cette fin que de féliciter les pilotes moins connus de McLaren.

Néanmoins, créditez (et discréditez) où cela est dû. La fermeture obligatoire de l’usine de Formule 1 ayant été reportée et susceptible d’être prolongée, il ne serait pas surprenant de voir d’autres équipes envisager des étapes similaires à celles de McLaren. J’espère qu’ils font preuve de la même sagesse que leurs rivaux de F1, au lieu de suivre l’exemple de la Premier League.

