AlphaTauri ferme une usine après le verrouillage du gouvernement italien

Dans le tour d’horizon: AlphaTauri a fermé son usine de F1 jusqu’au 3 avril suite aux nouvelles restrictions imposées par le gouvernement italien en raison de la pandémie.

Suite à la décision du gouvernement italien de fermer toutes les entreprises non essentielles en raison du verrouillage de Covid-19 jusqu’au 3 avril, notre usine est maintenant fermée, le travail à domicile étant autorisé dans la mesure du possible. La santé de notre équipe est notre priorité en ce moment. pic.twitter.com/7yxeDpD4yO

– Scuderia AlphaTauri (@ AlphaTauriF1) 23 mars 2020

Le calendrier 2020 # F1 est tombé à seulement 14 courses alors que nous attendons de voir si l’une des manches retardées sera rétablie. La dernière fois que la F1 avait un calendrier aussi court, il y a 40 ans. @ AlanJonesGP27 a remporté le titre cette année-là, il gagne à @PaulRicardTrack pour @WilliamsRacing. pic.twitter.com/BCtF83zj0s

– . (@racefansdotnet) 23 mars 2020

la première esport amusante hier .. ressemblait un peu plus à Stockcar qu’à la F1 mais j’espère que vous l’avez apprécié 😉 #esports #simracing #staysafe pic.twitter.com/SI0ADnGUsB

– Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) 23 mars 2020

Quelques #MondayMotivation de @ValtteriBottas 👊 Restez en sécurité là-bas tout le monde

👇 pic.twitter.com/Htp5iku15D

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 23 mars 2020

La meilleure chose à faire pour rester coincé à la maison jusqu’à présent!

Quel homme!! #Legend pic.twitter.com/7VLcSHFSqV

– George Russell (@ GeorgeRussell63) 23 mars 2020

Un autre jour, un autre enchevêtrement entre @LandoNorris et @ Max33Verstappen sur @iRacing. Cette fois à @circuitspa. Et de la physique intéressante en vue arrière… pic.twitter.com/dzkAweUoLW

– . (@racefansdotnet) 23 mars 2020

Comment Covid-19 affecte l’industrie de la course (The Paddock Magazine)

“Les événements annulés sont une perte critique non seulement pour les pistes et les stades mais aussi pour l’économie des villes qui les accueillent. Ils comptent tous sur l’afflux d’argent dépensé lors de ces courses. Bien que le report des courses soit le plus logique, il peut être un cauchemar logistique pour les reprogrammer pour plus tard dans l’année car il y a déjà d’autres événements prévus pour avoir lieu les week-ends clés. “

Ce jour-là en F1

Il y a 30 ans aujourd’hui, Ayrton Senna a pris la pole position pour le Grand Prix du Brésil après le retour de la course dans sa ville natale de Sao Paolo

