AlphaTauri fixe la date limite pour la boîte de vitesses Red Bull 2021

Date publiée: 7 mars 2020

Le directeur d’AlphaTauri, Franz Tost, a déclaré que l’équipe avait fixé à Red Bull une date limite de septembre pour confirmer les spécifications de sa boîte de vitesses 2021.

Le nouveau règlement 2021 devrait changer la façon dont les équipes peuvent partager des pièces, et en vertu de ces modifications, les équipes ne pourront plus prendre des conceptions vieilles d’un an.

AlphaTauri développe une relation plus étroite avec Red Bull Technologies et continuera à dépendre de son équipe sœur pour les pièces.

Mais l’équipe ayant maintenant besoin de faire fonctionner une boîte de vitesses actuelle en 2021, la date limite a été fixée à septembre pour fixer les spécifications.

S’adressant à Autosport, Tost a déclaré: «Nous aurons également l’année prochaine la suspension avant, la suspension arrière, la boîte de vitesses et l’hydraulique.

“Mais il sera décidé en août / septembre si Red Bull décide” d’accord, c’est la boîte de vitesses que nous utilisons “ou s’ils sont toujours dans la soufflerie [to continue working on it].

“Et puis peut-être que nous recevons la boîte de vitesses qui est conçue en septembre, parce que nous n’attendrons pas ou nous ne pouvons pas attendre jusqu’en novembre ou décembre car nous n’aurons pas de boîte de vitesses!”

Toute modification de la boîte de vitesses après septembre ne serait pas majeure, mais pour Red Bull, elle pourrait “devenir un gros différentiel de performances”.

«Nous obtiendrons les pièces qui sont prêtes pour la conception en septembre», a-t-il déclaré.

«Si les technologies Red Bull enquêtent toujours sur leur voiture, ils pourraient avoir quelque chose de différent. Mais ce ne sera pas complètement différent.

«Peut-être que l’arbre de transmission est un peu plus bas ou plus haut, ou que le différentiel est plus bas / plus haut ou plus en avant.

“Ce ne sera que de quelques millimètres mais pour une équipe comme Red Bull Racing, c’est important parce que ces petits changements ou de nombreux petits changements peuvent devenir un gros différentiel de performances.”

