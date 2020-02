AlphaTauri passe à l’équipe «sœur» de Red Bull

Date publiée: 15 février 2020

Le conseiller de Red Bull, le Dr Helmut Marko, a déclaré qu’AlphaTauri serait traité comme l’équipe «sœur» de Red Bull, plutôt que «junior».

Le nom de Toro Rosso, toujours présent en Formule 1 depuis 2006, a été déposé dans les archives – l’équipe est désormais connue sous le nom d’AlphaTauri et a dévoilé vendredi son challenger 2020, l’AT01.

Toro Rosso a été utilisé en tant qu’équipe junior pour Red Bull – un moyen pour l’équipe autrichienne de donner une place à leurs pilotes juniors en F1 avant de passer un jour à l’équipe senior s’ils impressionnent.

Et le système a fait ses preuves avec des pilotes tels que Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo et Max Verstappen qui ont tous passé du temps à Toro Rosso avant de passer au Red Bull.

Pour 2020, AlphaTauri a retenu les services des prospects de Red Bull, Pierre Gasly et Daniil Kvyat, mais Marko a confirmé que désormais l’équipe sera traitée comme une tenue «sœur», au lieu d’une tenue «junior».

Insideracing.com le cite comme ayant déclaré à Motorsport-Magazin: «Avec ce changement de nom et toute cette publicité et les fonds mis en promotion, la demande [for resources] a clairement augmenté.

«Il y a une transformation et une mise à niveau de l’équipe junior à l’équipe sœur. Tout ce qui est permis et dans la mesure où nos capacités sont suffisantes est [also provided] à AlphaTauri. “

Le patron d’AlphaTauri, Franz Tost, vise un top cinq en 2020, mais Marko a clairement indiqué que ces améliorations ne se manifesteraient pas immédiatement.

“Avec le rythme de développement de Red Bull Racing, nous nous sommes plus que mis au défi, en particulier dans cette première phase de la saison”, a-t-il expliqué.

«L’arriéré se situe entre trois et six mois. La grande évolution a eu lieu chez Red Bull et cela ne peut être incorporé [at AlphaTauri] au milieu de la saison au plus tôt, voire pas du tout. »

