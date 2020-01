AlphaTauri vise le top 5 en 2020

Date publiée: 11 janvier 2020

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, espère que son appariement de pilotes expérimentés, Daniil Kvyat et Pierre Gasly, pourra les aider à entrer dans le top 5 de la F1 en 2020.

Anciennement connue sous le nom de Toro Rosso, l’équipe a changé de nom pour 2020 afin de promouvoir la marque de mode Red Bull AlphaTauri, mais ils entameront la saison en marge de leur meilleure campagne à ce jour dans le sport l’année dernière.

Deux podiums ont aidé l’équipe à atteindre la P6 chez les constructeurs, tout en conservant les services de Daniil Kvyat et de Pierre Gasly, ce qui en fait la formation la plus expérimentée de l’équipe junior Red Bull.

Alors maintenant, Tost espère que le duo aura une voiture qu’ils pourront utiliser pour propulser AlphaTauri sur la grille.

“Nous n’avons jamais eu de pilotes aussi expérimentés et cela dépend maintenant de la compétitivité de la voiture”, a-t-il déclaré à RACER.

«J’espère que nous ferons un pas en avant là aussi, puis l’objectif est tout à fait clair: nous devons améliorer nos performances et nous devons terminer parmi les cinq premiers du championnat des constructeurs.

«J’espère (Renault est à portée de main). Cela dépend maintenant de qui construit une meilleure voiture. Qui fait plus de progrès avec la nouvelle voiture et qui la développe mieux au cours de la saison. J’espère que ce sera AlphaTauri. “

L’équipe n’aime pas le genre de budget que fait Renault, mais leur relation technique avec Red Bull s’avère être un coup de pouce massif.

«Nous nous sommes beaucoup améliorés par rapport à 2018 dans tous les domaines. Nous étions beaucoup mieux du côté aérodynamique, mais aussi du côté mécanique grâce à la technologie Red Bull, car nous avions la suspension de l’année précédente dans la voiture – avant et arrière – la boîte de vitesses d’eux et le système hydraulique d’eux, ce qui nous a aidés beaucoup », a expliqué Tost.

«Cela a également contribué à la fiabilité, car je pense que nous étions deuxièmes en ces termes.

«Nous avons également bien progressé en ce qui concerne les performances du véhicule, nous avons trouvé de nouvelles solutions qui améliorent les performances de la voiture. Nous avions une meilleure compréhension de la façon de manipuler les pneus et de les gérer, et l’équipe de course a fait de bons pas en avant.

«Nous avons également eu des arrêts aux stands vraiment compétitifs, bien qu’il y ait eu des hauts et des bas que nous devons améliorer. Et nous avions au moins trois très bons pilotes!

«Si vous travaillez avec un partenaire, au fil du temps, vous obtenez une meilleure compréhension des deux côtés. J’espère que nous aurons une bonne coopération cette année et que l’équipe fera un autre pas en avant grâce à la technologie Red Bull. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.