Andreas Seidl découvre une échappatoire potentielle en 2021 pour les équipes A

Date publiée: 6 mars 2020

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, espère que la FIA coopérera étroitement entre les équipes dans le cadre du nouveau règlement 2021.

De nouvelles réglementations sportives, financières et techniques entreront en vigueur à partir de 2021, et elles changeront la façon dont les équipes peuvent travailler ensemble, en particulier en ce qui concerne leur utilisation des pièces répertoriées.

Le modèle dit «B-team» grandit en Formule 1. Il a commencé lorsque Haas est entré dans la série en 2016 sous des liens très étroits avec Ferrari, tandis qu’Alfa Romeo a également grandi pour devenir en quelque sorte une Ferrari B-team.

Racing Point a pris des mesures pour faire de même dans sa relation avec Mercedes cette année après avoir révélé son RP20 qui suivait de près le design de la W10.

Mais, Seidl pense qu’il est important que la FIA contrôle étroitement la coopération entre les équipes en vertu de la nouvelle réglementation de 2021.

“Pour nous, il est plus important pour nous de regarder ce qui se passe pour 21 réglementations et au-delà”, a-t-il déclaré sur Crash.net.

«Je pense que c’est encore plus clair ou restreint ce qui est autorisé en termes de relation de travail entre deux équipes et pour nous, c’est le plus important.

“C’est là que nous échangeons également avec la FIA, est-ce que cela doit être assuré et que la FIA doit s’assurer qu’ils sont au top de ce match, que la coopération entre deux équipes est avant tout toujours dans les règles, et ne permet pas à la grande équipe, par exemple, de bénéficier de ce qui se passe dans une équipe plus petite liée à ces soi-disant parties répertoriées.

«C’est quelque chose qui nous inquiète et c’est notre point de mire sur les discussions que nous avons avec la FIA pour nous assurer que cela est correctement contrôlé, car cela irait évidemment à l’encontre du règlement.

“Cela aiderait, disons une équipe A, à coopérer pour contourner les réglementations afin d’augmenter leurs ressources au-delà de l’idée de plafonnement budgétaire et c’est la plus grande inquiétude pour nous d’être honnête.”

Racing Point a fait sensation dans les tests de pré-saison en dévoilant son challenger 2020, surnommé la “ Mercedes rose ”, mais bien qu’ils aient copié le design, ils insistent sur le fait qu’ils respectent les règles, et Seidl ne veut pas perdre de temps s’en plaindre.

“Nous faisons tous une analyse des concurrents et suivons certains itinéraires si nous pensons qu’ils semblent intéressants et s’ils valent la peine d’être examinés de notre point de vue, mais en même temps, ce n’est tout simplement pas si facile”, a-t-il déclaré.

«Concevoir une voiture de Formule 1 performante est un sujet multidimensionnel et essayer de copier quelque chose à partir d’images n’est pas aussi simple que cela puisse paraître.

«C’est pourquoi il y a des réglementations en place que vous devez suivre, surtout quand il s’agit de ce qu’une équipe doit faire elle-même, nous supposons que la coopération qui existe entre Racing Point et Mercedes est dans ces réglementations donc il n’y a pas point de s’en plaindre. “

Le directeur technique de McLaren, James Key, pense que les concepteurs devraient vouloir développer leurs propres initiatives, et non copier les autres.

“La dernière chose que vous voulez faire est de copier votre voisin parce que vous voulez le développer avec de meilleures idées”, a-t-il expliqué.

«Les photos racontent des histoires de ces choses et il y a eu beaucoup de discussions mais de notre côté nous sommes beaucoup plus concentrés sur nous-mêmes.

“Bien sûr, nous devons garder un œil sur la compétition et nous pouvons voir que Racing Point a clairement fait un énorme bond en performance, je pense que nous serions stupides de ne pas le reconnaître et de le reconnaître.

«Du point de vue de l’ingénierie, en tant qu’ingénieur, vous voulez sortir et battre tout le monde, c’est ce qui motive la plupart des gens.

“Les ingénieurs sont des gens compétitifs, nous le sommes, certainement lorsque vous travaillez en F1, et vous êtes toujours confronté à la concurrence d’une entreprise ou d’une autre équipe.

“Ce qui rend la F1 unique, ce sont les équipes contre les équipes ainsi que les pilotes contre les pilotes. Et en tant qu’ingénieur, vous voulez être le meilleur sur la grille dans votre discipline particulière, c’est ce qui motive beaucoup de gens, c’est certainement ce qui me motive.

“Il est difficile de savoir ce que les autres en pensent, mais personnellement, j’aime me sentir directement responsable de la performance.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.