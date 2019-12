Andreas Seidl: Lando Norris est devenu un pilote «complet»

Date publiée: 23 décembre 2019

Le directeur de l'équipe McLaren, Andreas Seidl, pense que Lando Norris est devenu un «pilote complet» au deuxième semestre de 2019.

Le pilote britannique a livré une solide saison de recrue en F1 en 2019, battant son coéquipier en forme Carlos Sainz 11-10 dans la bataille de qualification et devenant l'une des personnalités les plus adorables de la grille.

Il n'est donc pas surprenant qu'il soit très bien coté dans le sport avec le président de la FIA, Jean Todt, qui l'a récemment nommé Lewis Hamilton de la prochaine génération, et Seidl est également un admirateur après avoir vu sa perspective progresser jusqu'à devenir un "pilote complet". au deuxième semestre 2019.

"Pour Lando en tant que recrue, il est clair de voir qu'il l'a simplement construit au cours de la saison", a déclaré Seidl à RACER.com.

«Il a été rapide dès la sortie de la boîte à Melbourne, il est entré dans sa toute première qualification et s'est retrouvé en Q3, ce qui a prouvé que c'était le bon choix pour lui et a montré à quel point il était talentueux.

«En même temps, il est normal qu'il prenne son temps aussi pour accumuler de l'expérience et devenir de plus en plus agressif dans les courses – surtout les départs de course, où il l'a pris de façon plus conservatrice en début de saison, car c'est important qu'il termine les courses pour accumuler de l'expérience.

«Ensuite, je dirais qu'à partir de la seconde moitié, il était un pilote de course complet en F1, car quand vous voyez les départs qu'il a faits, comment il fait les courses, c'est impressionnant. Il était simplement un peu malchanceux avec des problèmes techniques et ainsi de suite, qui ont souvent été à l'origine de gros résultats. »

Pour Norris la saison prochaine, l'objectif sera d'ajouter plus de points au décompte des constructeurs de McLaren.

Sainz a obtenu P6 dans le championnat des pilotes avec 96 points, contre 49 pour Norris, mais Seidl fait valoir que les deux pilotes avaient des responsabilités différentes en 2019.

"Du côté de Carlos, la situation était un peu différente", a déclaré Seidl.

«Il était nouveau dans l'équipe, mais vous pouvez voir qu'il a déjà une certaine expérience avec d'autres équipes. Il était donc important dès le premier test de l'année dernière d'aider à développer la voiture avec les ingénieurs, pour donner une direction claire.

«Il était simplement là tout au long de la saison – en qualifications et en courses – et le résultat que vous voyez dans le nombre de points qu'il a marqués.

«De plus, pour Carlos, nous devons garder à l'esprit que nous avons également eu des courses où nous avons perdu de bons points avec lui pour des problèmes techniques.

"Quand on regarde le résultat des qualifications, par exemple, pour avoir 11-10 (en faveur de Norris), c'est quelque chose qui me fait plaisir à voir parce que cela confirme simplement que nous avons deux meilleurs pilotes rapides."

