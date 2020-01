Andretti: l’accord de Fernando pour l’Indy 500 semble bon

Le double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso, devrait revenir pour disputer l’Indianapolis 500 de cette année avec Andretti Autosports, les sponsors étant le seul obstacle à conclure un accord pour la troisième tentative de l’Espagnol de remporter la course épique.

L’ancien pilote McLaren cherche à poursuivre sa quête de la Triple couronne du sport automobile après une tentative embarrassante l’année dernière au cours de laquelle il n’a pas réussi à se qualifier avec l’effort chaotique de McLaren. En revanche, il a mené la course lors de ses débuts en Indy 500 en 2017 et figurait parmi les leaders à la fin de la course lorsque son moteur a expiré.

Pendant son séjour au Brickyard, Alonso a conquis le cœur et l’esprit des fans et des médias, tandis que ses rivaux savouraient affronter un pilote considéré parmi les meilleurs de sa génération.

Quant à la réunion pour l’Indy 2020, Andretti a déclaré à Racer: «Ce n’est pas encore fait, mais ça a l’air plutôt bien. Nous voulons que cela se produise, et je dois juste trouver un moyen de le financer. Je pense que nous pouvons trouver un sponsor, mais dois-je lancer les dés, le signer et ensuite espérer le faire financer? J’aime vraiment travailler avec lui et je veux que cela se produise. »

Fait intéressant, Andretti a en quelque sorte (ou est en train de faire) convaincre Honda de fournir des moteurs pour Alonso malgré l’animosité qu’il a provoquée dans sa critique accablante du programme bourré de problèmes du constructeur japonais avec McLaren. Vous vous souvenez du message radio «Moteur GP2»?

Cependant, le patron de l’équipe d’Indycar a suggéré que Honda soit à bord. «Nous en avons parlé et c’est possible, mais rien avant Indianapolis. Je ne veux rien faire pour nuire à nos autres efforts, mais ce serait formidable pour la série. “

Ce dernier développement signifie qu’Arrow McLaren SP ne le dirigera pas comme prévu à un moment donné. Cependant, l’incursion avec Andretti aurait été soutenue par le PDG de McLaren, Zak Brown.

Pendant ce temps, Alonso aborde le Rallye Dakar en Arabie Saoudite en tant que recrue avec Toyota Gazoo Racing, l’équipe qui lui a également fourni le WEC LMP1 pour gagner deux fois au Mans, en 2018 et l’année dernière.

En ce moment, le visage de 38 ans est toujours absent du trophée Borg-Warner à taille humaine, donc, en mai, il aura à nouveau la possibilité d’imiter Graham Hill en remportant le trio des grandes courses du Grand Chelem du sport en trois. des disciplines décidément différentes: le Grand Prix de Monaco, les 24 Heures du Mans et l’Indianapolis 500 – la Triple Crown of Motorsport – deux pour un pour l’homme d’Oviedo.

