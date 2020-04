Annonce de la date de lancement du jeu F1 2020

Date publiée: 15 avril 2020

Codemasters a confirmé que son jeu F1 2020 sera disponible sur PS4, Xbox et PC à partir du 10 juillet.

Ce jeu sera particulièrement unique du fait qu’aucune course de Formule 1 réelle n’a encore eu lieu cette année en raison de la pandémie de coronavirus – certaines autres versions du jeu ont été repoussées en raison du virus.

Ce sera la première chance de goûter à la fois au circuit de Zandvoort remanié qui accueillera le retour du Grand Prix des Pays-Bas, ainsi qu’au circuit de Hanoi Street, domicile du Grand Prix du Vietnam, qui a été reporté plus tôt dans l’année avant ses débuts.

La Formule 2 continuera de figurer dans le jeu comme lors de l’édition précédente, tandis qu’une édition spéciale «Schumacher Deluxe» sera disponible.

Il présentera quatre des sept voitures les plus emblématiques du champion du monde – la Jordan 191 dans laquelle il a fait ses débuts, son Benetton B194 et B195, vainqueur du titre, et la Ferrari F1-2000 qui l’a mené au premier de ses cinq titres avec l’équipe italienne.

L’édition 2020 du jeu proposera également un nouveau mode de gestion. Il verra les utilisateurs contrôler une 11e équipe qui rejoint le réseau, et ils seront en charge de l’équipe, gérant les activités de l’usine, les fournisseurs de moteurs et les sponsors.

Plusieurs joueurs pourront également participer au jeu localement avec le retour d’un gameplay en écran partagé.

Comme cité par GPToday.net, le directeur du jeu Lee Mather a déclaré: «Nos joueurs principaux accueilleront une profondeur de jeu encore plus grande avec l’introduction de notre toute nouvelle fonctionnalité My Team, ainsi que trois longueurs de saison personnalisables qui leur permettent de choisir leurs morceaux préférés.

«L’année où Lewis Hamilton participera à son septième Championnat du monde, nous célébrons le plus grand pilote de F1 de tous les temps avec notre Michael Schumacher Deluxe Edition, qui, nous le savons, sera populaire auprès de notre communauté.

«En tant que grands fans de F1, nous continuons d’innover et de développer des modes de jeu qui rapprochent encore plus les joueurs du sport réel.

«Nous avons également ajouté de nouveaux modes pour permettre à des joueurs plus occasionnels de se mettre à niveau plus facilement, et nous avons ramené l’écran partagé pour le jeu social avec des amis.

«Les ajouts réduisent à la fois la difficulté et la barrière temporelle à l’entrée tout en conservant la maniabilité de la voiture que nos joueurs de simulation adorent.»

