Annulation des Grands Prix de Bahreïn et du Vietnam

La Formule 1 annulera les Grands Prix de Bahreïn et du Vietnam après l’annulation de l’ouverture de la saison australienne de dimanche en raison de l’épidémie de coronavirus, ont déclaré vendredi plusieurs sources F1 à . et GrandPrix247.

La course du 22 mars à Bahreïn, la deuxième du calendrier, devait déjà se dérouler sans spectateurs. Le premier Grand Prix F1 du Vietnam était prévu le 5 avril à Hanoi comme troisième manche de la saison.

À Melbourne, les travailleurs des médias et du support F1 sont déjà rentrés chez eux alors qu’ils tentent de reprogrammer les vols tandis qu’un certain nombre de pilotes sont rentrés chez eux, par opposition à leur prochaine destination Bahreïn, avec l’assurance que la course dans ce pays, le week-end prochain, et au Vietnam la course n’aura pas lieu.

En outre, des restrictions de voyage prévalent dans plusieurs pays de la région, ce qui a encore compliqué la logistique. La bonne chose à faire est de suivre l’exemple de la Formule E et de suspendre la saison jusqu’à nouvel ordre.

Fixer une date de début de saison est inutile car le paysage mondial de COVID-19 change toutes les heures alors que les pays appliquent des restrictions de voyage de plus en plus strictes tout en annulant les rassemblements publics.

Selon certaines sources, la F1, qui a déjà reporté le Grand Prix de Chine du 19 avril, devait faire une annonce officielle en temps voulu.

Rapport en cours…

Principaux événements internationaux de sport automobile affectés par COVID-19 au moment de la publication:

Le Grand Prix d’Australie à Melbourne le 15 mars a été annulé.

Grand Prix de Bahreïn à Sakhir le 22 mars, pas de spectateurs.

Le Grand Prix de Chine à Shanghai le 19 avril a été reporté.

Saison de Formule E suspendue jusqu’à nouvel ordre

12 Heures de Sebring en Floride du 21 au 22 mars reportées à novembre.

NASCAR: Atlanta 500 le 15 mars; Miami 400 le 22 mars, pas de spectateurs.

Le Qatar MotoGP à Doha le 8 mars a été annulé.

Le MotoGP de Thaïlande à Buriram le 22 mars a été reporté au 4 octobre.

Aragon MotoGP en Espagne est passé du 4 octobre au 27 septembre.

Amériques MotoGP à Austin, Texas le 5 avril reporté au 15 novembre.

Argentine MotoGP à Termas de Rio Hondo le 19 avril reporté au 22 novembre.

Le 15 novembre, le MotoGP de Valence en Espagne a été transféré au 29 novembre.

Report du World Superbikes Qatar Round à Lusail le 15 mars.

World Superbikes Spanish Round à Cadix le 29 mars reporté au 25 octobre.

World Superbikes French Round à Magny-Cours le 27 septembre reporté au 4 octobre.

