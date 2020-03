Antonio Giovinazzi discute du manque de pilotes italiens de F1

Date publiée: 27 mars 2020

Antonio Giovinazzi a expliqué pourquoi il y a un manque de pilotes de F1 italiens sur la grille, mais garde espoir que les académies peuvent jouer un rôle crucial.

Giovinazzi est le seul pilote italien sur la grille et est le premier depuis que Vitantonio Liuzzi et Jarno Trulli ont tous deux été les derniers en action en 2011.

Il y a une passion si profondément ancrée pour le sport automobile et la Formule 1 en Italie, mais le manque de pilotes de F1 italiens ces derniers temps est déroutant.

Le pilote d’Alfa Romeo, cependant, dit que le problème, comme beaucoup en Formule 1, est dû à l’argent.

“La base est très importante dans le sport automobile et cette base commence avec de l’argent”, a déclaré Giovinazzi à RacingNews365.

«Il faut avoir beaucoup d’argent pour aller loin dans le sport automobile. Par exemple, j’ai dû gagner beaucoup d’argent moi-même à plusieurs reprises pour pouvoir me retrouver en Formule 1.

“Cependant, trouver que l’argent n’est pas possible pour tout le monde, surtout parce qu’il en coûte très cher d’avoir un enfant en course à un âge précoce.”

Giovinazzi espère toujours que les académies de pilotes pourront faire leur part pour aider le plus de jeunes possible à atteindre le plus haut niveau.

“Par-dessus tout, nous devons espérer pour les différentes académies des grandes équipes qui comprennent désormais un certain nombre de pilotes italiens”, a-t-il ajouté.

«J’espère qu’ils seront en mesure de trouver leur chemin vers la Formule 1 grâce à ces académies. Ou par quelqu’un comme Nicolas Todt, qui essaie toujours d’aider les jeunes talents.

“Ce genre de personnes est vraiment nécessaire pour soutenir les talents.”

Giovinazzi a obtenu une prolongation de contrat d’un an avec Alfa Romeo pour 2020 afin de conserver une certaine représentation italienne sur la grille de Formule 1.

Avant la pandémie de coronavirus, il avait déclaré vouloir se mettre en lice pour réaliser le rêve de chaque pilote italien en Formule 1: conduire pour Ferrari.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.