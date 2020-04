Antonio Giovinazzi fait six pour dimanche

Date publiée: 3 avril 2020

Maintenant, c’est plus comme ça. Antonio Giovinazzi est devenu le sixième pilote de Formule 1 à se déclarer pour la course du Grand Prix Virtuel de dimanche en Australie.

Après que seulement deux pilotes de Formule 1 actuels se soient initialement inscrits pour la première course de Grand Prix Virtuel à Bahreïn, Nicholas Latifi et Lando Norris, il y a eu de nombreux appels pour impliquer davantage la grille 2020 pour aider à combler une partie du vaste vide qui a été créé. .

Lentement, mais sûrement, davantage de pilotes de Formule 1 répondent à cet appel. Charles Leclerc, Alex Albon et George Russell participeront tous et représenteront leurs équipes respectives dimanche. Désormais, Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo s’est ajouté à la liste.

🗞 @Anto_Giovinazzi pour arborer le drapeau de l’équipe au @ F1 #VirtualGP ce week-end! 🔥 🕹 À ses côtés, la légende de la F1 @ johnnyherbertf1, qui reviendra au volant après avoir couru au GP de Bahreïn virtuel. 🤜🏻🤛🏻 # F1Esports pic.twitter.com/6wVREqZWBT

– Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 3 avril 2020

Le coéquipier de Giovinazzi ne sera malheureusement pas Kimi Raikkonen, mais Johnny Herbert s’est déjà révélé être une remplaçante divertissante étant donné qu’il a complètement coupé le premier virage lors de la première course.

Max Verstappen ne rejoindra pas Alex Albon au Red Bull, mais son coéquipier pour la course de dimanche sera la superstar du cricket en Angleterre, Ben Stokes.

Rejoindre Charles Leclerc est son frère cadet, Arthur.

La course du Grand Prix virtuel sera diffusée en direct sur YouTube à 2000 BST. Si vous avez accès à Sky Sports, ils diffusent la course en direct sur leurs canaux Main Event et Formula 1.

Imaginez simplement que nous obtenions une grille complète pour une seule course virtuelle!

