Antonio Giovinazzi fixe des objectifs plus élevés pour la saison 2020

Date publiée: 7 janvier 2020

Antonio Giovinazzi veut être un marqueur de points constant en 2020 alors qu’il continue d’essayer d’impressionner Alfa Romeo et Ferrari.

Giovinazzi a été retenu en tant que coéquipier de Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo pour la saison 2020 malgré de fortes suggestions qu’il allait être remplacé.

L’Italien, qui est toujours techniquement sur les livres chez Ferrari, a finalement impressionné la Scuderia avec son amélioration de fin de saison, mais Mattia Binotto veut toujours en voir plus avant de l’envisager pour un siège Ferrari aux côtés de Charles Leclerc.

Et Giovinazzi pense qu’il sera «plus prêt» pour les défis à venir maintenant qu’il a secoué son étiquette de recrue.

“Un [goal] pour l’année prochaine est d’être dans le top 10 de manière plus cohérente », a déclaré Giovinazzi sur le site officiel de la Formule 1.

«Prendre peut-être un, deux points à chaque course, et cela fera la différence pour la fin de la saison.

«L’année prochaine, je serai plus prêt. Je sais déjà tout depuis une saison, je dois donc être plus cohérent et obtenir plus de points.

“Quand vous commencez aussi [higher up the grid] c’est beaucoup plus facile de rester là-bas, et je pense que c’est [also] où nous devons nous concentrer, le samedi.

“Départ [higher up] dimanche peut être la clé, et nous devons le faire. “

«Ce fut l’un des meilleurs résultats pour moi et pour l’équipe aussi, donc [I was] vraiment heureux avec ça.

«La motivation à la fin de la saison est toujours en baisse. Tout le monde est assez fatigué, mais avec ce grand résultat j’ai retrouvé tous les gens, les mécaniciens, leur motivation [got] plus haute.”

