Antonio Giovinazzi: J’ai “ grandi comme un conducteur ” en 2019

Date publiée: 25 janvier 2020

Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo dit qu’il a «grandi comme un pilote» en 2019 après deux ans d’absence en F1.

Le pilote italien est entré en 2019 presque comme une recrue, mais pas tout à fait, car il avait participé aux GP d’Australie et de Chine 2017 à la place de Pascal Wehrlein.

Ce serait sa dernière expérience en F1 jusqu’en 2019, date à laquelle il a reçu l’appel à rejoindre Alfa Romeo où il deviendrait partenaire du champion du monde 2007 Kimi Raikkonen.

Après un début de vie difficile avec l’équipe suisse, Giovinazzi s’est progressivement amélioré au cours de la saison, terminant avec 14 points à son actif.

Et Giovinazzi a l’impression d’avoir définitivement «grandi comme un pilote» lors de sa première saison complète de la série.

“J’améliorais course après course”, a-t-il déclaré à Racefans.net.

«Ce n’était pas facile de revenir dans les courses après deux ans d’arrêt. Mon objectif principal était donc d’améliorer course par course.

«J’ai eu une première partie de saison difficile.

«Dans la deuxième partie, je pense que j’ai appris et je me suis amélioré et j’ai grandi comme un pilote. C’était l’un de mes principaux objectifs. »

L’avenir de Giovinazzi avec l’équipe était sérieusement mis en doute après s’être écrasé aux points tard à Spa, le directeur d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, admettant qu’ils envisageaient l’avenir de l’Italien.

Il allait néanmoins rebondir lors de sa course à domicile à Monza et a finalement obtenu un nouveau contrat pour 2020.

“Je pense qu’après Monza, ma motivation est devenue de plus en plus élevée”, a-t-il déclaré.

«Après la deuxième partie de la saison, j’étais assez satisfait de ma performance.»

Giovinazzi a réalisé sa meilleure performance lors du Grand Prix du Brésil où il a franchi la ligne P6 et a ensuite été promu P5 grâce à la pénalité de Lewis Hamilton.

«Ce Brésil]était le meilleur résultat à coup sûr », a-t-il déclaré.

«J’en ai eu quelques-uns [which were] aussi bon que Singapour, comme Monza. Spa avant le crash a également été une très belle course.

“[In Brazil] nous avons tout mis ensemble, nous avons aussi eu un peu plus de chance, quelques-uns des gars devant se sont arrêtés, nous avons donc pris position. C’était donc globalement la meilleure course. »

