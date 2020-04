Antonio Giovinazzi soutient la F1 à huis clos

Date publiée: 14 avril 2020

Antonio Giovinazzi a soutenu l’idée de la course de F1 à huis clos si cela signifie aider à démarrer la saison plus tôt.

Les patrons de la Formule 1, qui ont un contrôle total sur ce à quoi pourrait ressembler le calendrier 2020 révisé, sont prêts à organiser des événements dont les tribunes sont fermées et le personnel limité aux seuls membres les plus essentiels de l’équipe.

Le pilote italien d’Alfa Romeo pense que c’est une bonne idée car cela aidera la Formule 1 à démarrer en «mode sans échec».

“Bien sûr, ce sera vraiment différent, les gens qui viennent nous soutenir sont un coup de pouce supplémentaire pour chaque pilote”, a déclaré Giovinazzi à Sky Sports F1.

“Mais maintenant, l’essentiel est de courir en mode sans échec et un [way] c’est de n’avoir personne sur la piste.

«Bien sûr, ils nous soutiendront sur le canapé, mais je pense [if we are] commencer bientôt, partir sans les gens est un moyen sûr de courir. »

La pré-saison à Barcelone est l’endroit où les pilotes soufflent les toiles d’araignée d’hiver avant ce qui est généralement une saison exténuante, et Giovinazzi pense que tous les pilotes auront du mal à recommencer à courir après une préparation physique limitée.

“Je pense que ce sera complètement difficile”, a-t-il ajouté.

«Quand nous reviendrons à Barcelone après les vacances d’hiver, après le premier jour, votre cou est complètement détruit. Maintenant, nous aurons plus de deux mois, peut-être trois mois [off].

“Quand nous reviendrons, nous vous aimerons dire [drive] trois semaines de suite. Ce sera difficile, mais ce sera le même pour tout le monde. »

Les pilotes ont pu garder une certaine acuité grâce à la course virtuelle et Giovinazzi a apprécié de pouvoir offrir une forme de spectacle aux fans.

“C’était vraiment sympa et nous l’avons fait pour les fans, pour les gens à la maison afin qu’ils puissent voir l’action des pilotes de Formule 1”, a-t-il déclaré.

«Mais c’était vraiment difficile à la fin de la course, j’étais complètement trempé!

«Sans rétroaction, vous êtes juste assis là, vous conduisez simplement avec le volant. C’était difficile mais très amusant – nous avons hâte de courir à nouveau en Chine.

“Nous [the drivers] nous avons une chaîne et nous courons tous les après-midi juste pour nous amuser et pour discuter aussi. Nous aimons conduire et nous conduisons le simulateur maintenant, aussi pour nous entraîner un peu mentalement. »

