Antonio Giovinazzi: super d’être dans le mix pour le siège Ferrari

Date publiée: 17 mars 2020

Antonio Giovinazzi a toujours les yeux rivés sur la course en rouge Ferrari lorsqu’il franchit la prochaine étape de sa carrière en Formule 1.

L’Italien, qui a gardé des liens étroits avec Ferrari tout en progressant dans les rangs, était confronté à la perspective de franchir la porte de sortie d’Alfa Romeo après un mauvais départ dans la campagne 2019.

Mais une reprise de forme bien nécessaire l’a vu conserver son siège chez Alfa Romeo pendant une autre année et émerger également en tant que candidat potentiel pour un siège chez Ferrari avec Sebastian Vettel à la fin de son contrat actuel.

Ferrari avait eu des discussions initiales avec Vettel avant la pandémie de coronavirus mettant la Formule 1 en attente jusqu’à nouvel ordre, mais Giovinazzi considère toujours 2020, pour le moment, comme une année clé pour lui alors qu’il tente de concrétiser une ambition à vie.

“L’année en F2 a été vraiment importante pour moi, mais cette année pourrait vraiment être la clé de ma carrière”, a déclaré Giovinazzi dans une interview avec Sky Sports en Italie.

«Je le sais et je ne me cacherai pas: conduire une Ferrari a toujours été mon rêve. Si je regarde en arrière et que je voyais quand j’étais jeune, j’avais toujours un survêtement rouge et c’est génial d’être dans le mélange pour une place chez Ferrari – mais maintenant tout dépend de moi.

«Si j’ai une bonne saison, je peux vraiment réaliser mon rêve et enfin conduire une Ferrari.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.