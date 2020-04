Aperçu technique: ce ne serait pas la première fois que la F2 deviendrait F1

La révélation du capo de la FIA Jean Todt, bien que vraisemblablement plausible et réaliste, d’un plafond de coût de la Formule 1 apocalyptique de cinquante millions de dollars et un passage à une réglementation de type “ Super Formule 2 ” ne serait pas la première fois que l’échelon supérieur du sport adopte son règlement de deuxième division .

Parlant à la bible automobile allemande Auto Motor und Sport d’un pire scénario pour la F1 dans le sillage de COVID-19 qui coûterait plusieurs équipes au sport, Todt a admis: «Dans le pire des cas, la Formule 1 telle que nous la connaissons aujourd’hui ne serait plus possible.

“Avec un plafond de coûts de 50 millions de dollars sans exception, rien ne serait comme ça, ce serait une toute nouvelle Formule 1 – une Super Formule 2.”

Bien que peu populaire, une telle décision essentielle ne serait cependant pas la première fois que la F1 aurait recours à l’adoption des règles F2 – c’est précisément ce qui s’est produit en 1961, ce qui serait un carré 60 ans avant qu’une telle décision pas si impossible puisse se reproduire l’année prochaine.

En 1960, les règles de la F1 exigeaient des moteurs à aspiration normale de 2500 cm3 ou 750 cm3, tandis que les voitures de Formule 2 fonctionnaient avec des moteurs de 1500 cm3 mais dans une réaction hésitante à plusieurs stimuli, notamment le fait que le sport perdait des pilotes à un rythme alarmant, c’était a décidé d’adopter des moteurs à aspiration normale de 1500 cm3 uniquement à partir de la saison 1961.

Ce n’était pas une décision populaire, de nombreux fans jurant de ne pas regarder la nouvelle formule qui n’était plus de la F1, tandis que les pilotes n’étaient pas séduits non plus par le changement. Stirling Moss a déclaré: “Je n’aimais pas l’ère des 1500 cm3 – limiter la capacité était ridicule parce que ces petits moteurs n’étaient pas assez puissants.”

Jack Brabham a ajouté: “Vous avez toujours eu la sensation de la vitesse, mais les voitures n’étaient pas aussi rapides qu’auparavant et ce n’était pas si excitant – c’est pourquoi nous avons fini par aller à Indianapolis.”

Alors que la course était plus proche et plus serrée, des réglementations plus simples ont permis de remporter quelques brillantes victoires de mort géantes, tandis que le changement a également changé la forme de la Formule 1, tandis que certains constructeurs de moteurs comme Ferrari, Climax, BRM et Maserati ont continué, d’autres comme Vanwall, Aston. Martin, Castellotti et Scarab se sont retirés.

La nouvelle réglementation a cependant attiré Porsche, Climax, Alfa Romeo et Osca et l’ère de 1500 cm3 a duré quatre ans avec une technologie incroyable dans les moteurs V6 et V8 de Ferrari ainsi que Climax et les V8 de BRM et même le boxeur de Porsche. -quatre bijou. Plus tard, la F1 a doublé pour passer à des moteurs de 3 litres avec une alimentation forcée de 1500 en option.

Un retour moderne à la Formule 2 serait quelque peu différent – un tel «pire scénario» serait absolument essentiel à la survie ultime du sport. Le moteur Mecachrome V6 F2 à injection directe simple turbo de 462 kW produit également une puissance raisonnable.

Une telle décision verrait probablement Ferrari, Mercedes et, espérons-le, d’autres développer ou faire évoluer une unité similaire à l’unité Mechacrome de Renault Sport, qui pourrait très bien également s’avérer une bénédiction déguisée pour la F1. Son point d’entrée serait après tout beaucoup plus accessible aux constructeurs automobiles et aux garagistes…

