Aperçus des pilotes 2020: Alfa Romeo, Haas, Williams

La saison de Formule 1 2020 est maintenant si proche que nous pouvons pratiquement la goûter, et les espoirs sont grands que les pilotes puissent concocter un classique.

2020 fournira un mélange intéressant de paires de pilotes stables de la saison précédente, ainsi que de nouveaux partenariats intrigants.

Donc, dans cet esprit, PlanetF1 examine tous les pilotes 2020 et prédit qui gagnera la bataille pour les points contre leurs coéquipiers, à commencer par les gars d’Alfa Romeo, Haas et Williams.

Alfa Romeo

Kimi raikkonen

Le Finlandais comme nous le savons est un vieux chef sage, et en 2020, il devrait devenir le plus sage de tous – au Grand Prix de Grande-Bretagne, Raikkonen succèdera à Rubens Barrichello en tant que pilote de F1 le plus expérimenté de tous les temps.

Cet honneur ne l’excite pas vraiment, il l’a dit clairement, mais la C39 a montré lors des tests de pré-saison qu’elle pouvait avoir la performance de mettre un sourire rare sur son visage.

Certes, les tests ne sont pas un bon indicateur du rythme réel, mais Raikkonen a bien dominé une session et a déclaré que le C39 était un pas en avant par rapport à son prédécesseur.

Une fois de plus, Raikkonen aura Antonio Giovinazzi pour coéquipier – le pilote italien a suivi une tendance à la hausse constante l’année dernière après un départ fragile, mais dans une bataille serrée au milieu de terrain, Raikkonen est sûrement toujours le pilote Alfa sur lequel miser.

Antonio Giovinazzi

L’année dernière, il était presque un débutant, mais pas tout à fait. Cette fois-ci, bien que Giovinazzi ait une saison complète de Formule 1 à son actif et cherchera à gagner un autre accord avec l’équipe, espérons-le, plus d’un an cette fois.

Non seulement Giovinazzi aura la tâche de continuer à pousser Raikkonen comme il l’a fait dans les dernières étapes de 2019, mais il a également des menaces extérieures à l’équipe.

Alfa Romeo offre une place à Ferrari pour envoyer ses juniors, tout comme ils l’ont fait avec Giovinazzi, mais maintenant le prochain groupe de jeunes est en attente.

La plus grande menace est certainement Mick Schumacher – il semble qu’il soit destiné à une promotion en F1, que ce soit pour son nom ou son talent, et si Raikkonen ne l’appelle pas à quitter après cette année, cela met Giovinazzi en grand danger.

En plus de Schumacher, Callum Ilott a également décroché un entraînement F2 compétitif, tandis que le champion en titre F3 Robert Shwartzman aimerait répéter les réalisations de Charles Leclerc en remportant les titres F3 et F2 consécutivement.

Fondamentalement, Giovinazzi a des juniors Ferrari qui claquent des talons dans toutes les directions – c’est une pression sérieuse, et le seul moyen de le soulager est de livrer une saison solide à Alfa.

Gagnant prédit: Kimi Raikkonen

Haas

Romain Grosjean

Beaucoup a été fait de la décision de Haas de conserver Grosjean pour la saison 2020.

Les fans ont affirmé qu’il avait simplement fait trop d’erreurs dans ce qui était déjà une terrible année 2019 pour Haas, bien qu’il y ait un gros mais.

La tenue américaine de 2019 a été un désastre principalement parce que leurs mises à niveau n’ont pas apporté les avantages suggérés par la soufflerie, et c’est Grosjean qui a réorienté l’équipe dans la bonne direction et les a sauvés d’une autre saison potentiellement sombre.

Cela avait beaucoup de poids et justifiait sans doute la décision de Haas de garder Grosjean, simplement pour la qualité de ses commentaires.

Mais, ne vous y trompez pas, Grosjean doit proposer une campagne bien meilleure cette fois-ci.

Il devrait s’appuyer sur les huit points qu’il a marqués la saison dernière et battre son coéquipier Kevin Magnussen alors que Haas envoie le même alignement de pilotes pour la quatrième saison consécutive.

Kevin Magnussen

Magnussen était le meilleur marqueur de points de Haas avec 20 buts la saison dernière, alors comme Grosjean, il espérera un meilleur transport en 2020.

Haas n’a jamais vraiment révélé le rythme de leur VF-20 lors des tests de pré-saison, bien qu’ils aient pompé en quelques temps accrocheurs au cours des six jours.

Le pilote danois veut que Haas soit à nouveau candidat au milieu de terrain en 2020, et ce serait encore moins une déception.

Après tout, c’est l’équipe qui a terminé P5 au Championnat des constructeurs il y a deux ans et Magnussen lui-même a hardiment prédit qu’ils ne descendront pas en F1 comme McLaren et Williams l’ont fait auparavant.

Gagnant prédit: Kevin Magnussen

Williams

George Russell

Russell est entré en Formule 1 la saison dernière en tant que recrue la plus qualifiée après avoir remporté le Championnat F2 2018, mais a fini par être de loin la pire voiture – la FW42 de Williams.

Cette fois, l’équipe a réussi à tester à temps avec la FW43, et Russell a été le premier homme à prendre la piste alors que lui et l’équipe cherchaient à prouver un point.

Alors que Williams semblait beaucoup plus compétitif lors des essais de pré-saison, Russell a admis qu’il ne pensait pas que le pas en avant qu’ils avaient fait était suffisant pour les catapulter dans la bataille du milieu de terrain.

Nous espérons qu’il a tort – après tout, son talent évident ne devrait pas être bloqué au fond de la grille pendant une autre année.

Cette saison, bien sûr, il a un nouveau coéquipier – après avoir détruit Robert Kubica dans tous les départements sauf les points, cette saison, Russell aura Nicholas Latifi de l’autre côté du garage – la seule recrue sur la grille 2020.

Russell est maintenant le chef expérimenté de l’équipe en difficulté, mais nous nous attendons à ce qu’il brille.

Nicholas Latifi

Le Canadien a déjà remporté le prix de la recrue de l’année – simplement parce qu’il n’a pas de compétition.

Après avoir été leur chauffeur de réserve pour 2019, Latifi a accédé au deuxième siège Williams et il a déjà eu un grand impact.

Pendant la morte-saison, Williams a perdu d’importants accords de parrainage d’Orlen et d’Unilever, de sorte que les accords que Latifi a conclus avec lui, comme la société de son père Sofina Foods, la Banque Royale du Canada et Lavazza, ont vraiment été un sauveur pour l’équipe.

La question est maintenant de savoir s’il peut jouer sur la piste? Russell le pense. Avant maintenant, Latifi a testé en F1 pendant des années avec des gens comme Renault, Force India et Mercedes, laissant Russell le décrire comme «la recrue la plus préparée de tous les temps».

Latifi a prouvé en F2 qu’il avait les performances et la régularité pour mériter un entraînement en F1 au mérite, mais il va vraiment se mesurer à Russell pour un coéquipier – surtout si le FW43 peut concourir pour des points.

Gagnant prédit: George Russell

