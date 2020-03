Aperçus des pilotes 2020: Red Bull, Ferrari, Mercedes

La saison de Formule 1 2020 est maintenant bien en vue, et les espoirs sont grands que les pilotes puissent concocter un classique.

2020 fournira un mélange intéressant de paires de pilotes stables de la saison précédente, ainsi que de nouveaux partenariats intrigants.

Donc, dans cet esprit, PlanetF1 examine tous les pilotes 2020 et prédit qui gagnera la bataille pour les points contre leurs coéquipiers – il est maintenant temps pour les grands frappeurs de Red Bull, Ferrari et Mercedes.

Red Bull

Alex Albon

Quel 2019 ce fut pour Albon. De regarder une carrière en dehors de la Formule 1 à conduire un Red Bull, il est sûr de dire que sa vie a changé au-delà de la croyance en l’espace d’un an.

Mais maintenant que la poussière est retombée, Albon a une pré-saison complète à son actif et cherchera à combler l’écart avec son coéquipier Max Verstappen.

Après avoir été si près d’un premier podium au Brésil et avoir été cruellement refusé, l’objectif d’Albon cette année sera sans aucun doute de se hisser à plusieurs reprises dans le top trois, et peut-être de décrocher une première victoire dans les bonnes circonstances.

Malheureusement, la pression est toujours élevée chez Red Bull – Pierre Gasly est prêt et attend sa revanche tandis que son coéquipier d’AlphaTauri Daniil Kvyat est également en discussion pour une promotion si cette pression se révélait trop pour Albon.

Max Verstappen

Pour la première fois sans doute dans sa carrière en Formule 1, Verstappen entre dans la saison 2020 en tant que cheval noir fort pour le titre.

Red Bull semble confiant que son RB16 peut donner à Verstappen tout ce dont il a besoin pour relever son premier Championnat du Monde. Le talent est certainement là, mais peut-être qu’il a besoin d’un ailier?

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a grandement bénéficié du statut de n ° 2 de Valtteri Bottas chez Mercedes, et malgré quelques appels brutaux contre le Finlandais, ils restent un partenariat efficace. Après tout, entre eux, ils ont maintenant apporté trois titres de constructeurs aux Flèches d’argent.

Alors, Albon pourrait-il jouer le match par équipe à Red Bull être la clé de la poussée pour le titre de Verstappen? C’est possible. Bien sûr, la tenue autrichienne aurait besoin de la paire pour fonctionner harmonieusement, car comme Ferrari l’a démontré l’année dernière, cela peut être coûteux s’ils ne le font pas.

Gagnant prédit: Max Verstappen

Ferrari

Sebastian vettel

2020 est sans doute la saison la plus importante de la carrière de Sebastian Vettel – ne vous y trompez pas et ce pourrait être sa dernière.

Le quadruple champion du monde s’est battu bec et ongles la saison dernière, mais n’a pas été tout à fait capable de garder son jeune coéquipier Charles Leclerc sous contrôle.

Cette année, Leclerc est le pilote Ferrari dont on parle comme son plus probable challenger pour le titre, et très peu de choses sont dites sur Vettel malgré son CV vraiment impressionnant.

Vettel se bat pour son avenir avec son contrat maintenant dans sa dernière année, et même si Ferrari veut le garder comme chef expérimenté pour soutenir Leclerc, Vettel serait-il même prêt pour cela?

Probablement pas, et avec Red Bull excluant le retour du pilote le plus titré de son histoire, il est difficile de voir où il irait.

Cependant, au cours de l’hiver, Ferrari voulait de meilleures performances dans les virages et moins de traînée de leur SF1000. Il semble qu’ils l’aient, mais l’ensemble n’est pas trop beau.

Le SF1000 semble être beaucoup plus stable que son prédécesseur, et nous savons que Vettel aime un arrière planté sur ses voitures de F1, alors peut-être que le maître a encore quelques leçons à enseigner à l’étudiant?

Charles Leclerc

Leclerc visait le Championnat du monde en 2020, mais cela peut être une tâche très difficile si l’on en croit le manque d’optimisme de Ferrari.

Il est lié à l’équipe maintenant jusqu’en 2024, et cette année pourrait être cruciale pour son développement – pour la première fois de sa carrière, sa contribution est allée dans la conception d’une voiture qu’il pilotera, et comme son rôle au sein du l’équipe s’agrandit, il peut maintenant avoir besoin d’améliorer ses retours si le SF1000 a de gros problèmes.

Leclerc a certainement fait sensation dans la façon dont il est arrivé chez Ferrari et a battu Vettel, mais maintenant que le secret le mieux gardé de la F1 n’est plus, peut-il gérer l’attente?

Opinion impopulaire, mais nous disons que Vettel frappe en 2020.

Gagnant prédit: Sebastian Vettel

Mercedes

Valtteri Bottas

C’est donc «Bottas 3.0» cette année? Eh bien, espérons que ce sera une amélioration par rapport à 2.0, et cette version doit tout simplement l’être si le Finlandais veut réaliser son rêve de passer de l’ailier au champion du monde.

Il ne fait aucun doute que Bottas est très rapide et, de son côté, même Hamilton n’a pas de réponse, mais il semble que la journée de Bottas ne soit tout simplement pas suffisante pour qu’il soit prétendant au titre.

Comme toujours avec ses contrats d’un an, Bottas se bat pour une autre année chez Mercedes, et avec tout ce qui devrait changer en 2021, c’est sans doute la saison où sa position est à son plus grand péril.

De façon réaliste, Bottas est-il un favori pour le titre? La réponse est non, mais avec ce W11 ressemblant à une autre bête de course de Mercedes, il ne peut certainement pas être exclu en tant que concurrent.

Lewis Hamilton

Dites ce que vous voulez à propos d’Hamilton, mais l’idée même qu’il pourrait égaler le record de Michael Schumacher de sept championnats du monde cette saison est une perspective très excitante.

Mais après quelques années de navigation en douceur vers le titre, 2020 menace de nous livrer à nouveau une véritable bataille pour le titre.

Avec la bonne machine, il ne fait aucun doute que Verstappen sera là, alors que nous espérons que ce sera simplement un cas où Ferrari abandonnera les jeux d’esprit en Australie et libérera Vettel et Leclerc dans la bataille.

La grande question est de savoir si quelqu’un peut surmonter la cohérence de Hamilton? La meilleure chance de Vettel s’est présentée en 2017, tandis que Bottas n’a toujours pas trouvé de moyen de rester avec son coéquipier au cours d’une saison.

Verstappen et Leclerc sont les inconnus, sont-ils encore prêts à maintenir un défi pour le titre? Nous avons hâte de le découvrir, mais nous espérons qu’ils seront là pour donner au moins quelques maux de tête à Hamilton.

Gagnant prédit: Lewis Hamilton

