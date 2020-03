Arrêtez de socialiser “totalement irresponsable et égoïste” · .

Lewis Hamilton a exhorté les gens à réduire leurs interactions sociales pour réduire l’impact de la pandémie, qualifiant ceux qui continuent de se mélanger avec des groupes d’autres de «égoïstes».

De nombreux pays conseillent aux gens de pratiquer la «distanciation sociale» en s’éloignant des autres lorsque cela est possible. Cependant, certaines personnes continuent de vivre normalement.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 13 000 décès dans le monde sont dus à la propagation de la pandémie.

«Je suis tellement triste d’entendre parler du nombre de décès qui se produisent dans le monde», a écrit Hamilton dans un article sur les réseaux sociaux.

«Je sais que la plupart d’entre nous sont limités en sachant pourquoi et comment cela s’est produit.

«Il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet, sauf essayer de nous isoler, nous empêcher de l’attraper et de le diffuser. Il y a des gens qui vont encore dans les clubs, les bars et les grands rassemblements que je trouve personnellement totalement irresponsables et égoïstes.

“Je prie pour ma [family’s] sécurité chaque jour, mais je prie aussi pour vous là-bas. Je prie pour ceux qui travaillent dans les magasins locaux, les accouchements, les médecins et les infirmières qui mettent leur propre santé en danger pour aider les autres et faire fonctionner le pays. Ce sont les [heroes]. S’il vous plaît, restez en sécurité. »

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Hamilton, qui a déclaré il y a deux jours qu’il n’avait aucun symptôme, a vivement critiqué la tentative de F1 de tenir sa course d’ouverture de la saison en Australie il y a deux semaines.

Les sept premières courses du championnat de cette année ont été reportées ou annulées. Avec un nombre croissant de personnes dans le monde forcées de suspendre leur travail et leur vie sociale, Hamilton a conseillé à ses millions d’adeptes de profiter de l’opportunité de l’autoréflexion.

“Si vous le pouvez, essayez de prendre ce temps pour évaluer votre vie et votre situation et comment vous pourriez vouloir changer les choses pour mieux aller de l’avant”, a-t-il écrit.

«J’espère que grâce à cela, les gens réaliseront encore plus à quel point la santé est inestimable, comment vous vous traitez et ce que vous mettez dans votre corps est si important et aussi l’hygiène. Nous tenons cette vie pour acquise. J’espère que nous n’allons pas de l’avant. “

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: