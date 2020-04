Aston Martin confirme officiellement son retour en F1 en 2021 · .

Aston Martin a officiellement annoncé son retour en Formule 1 en tant qu’équipe complète l’année prochaine lorsqu’elle reprendra Racing Point.

Le constructeur automobile a déjà participé à la F1 il y a 60 ans. Les mouvements pour ramener la marque au Grand Prix ont été révélés pour la première fois par . en décembre de l’année dernière.

Les actionnaires du constructeur automobile ont approuvé lundi un investissement de 260 millions de livres sterling du propriétaire de l’équipe de Racing Point, Lawrence Stroll, pour une levée de fonds totale de 536 millions de livres sterling dans l’entreprise.

“Une marque avec le pedigree et l’histoire d’Aston Martin doit être en compétition au plus haut niveau du sport automobile”, a déclaré Stroll. “Je pense que c’est la chose la plus excitante qui soit arrivée dans la mémoire récente en Formule 1 et c’est incroyablement excitant pour tous les acteurs du sport, en particulier les fans. Je ne peux pas penser à un meilleur nom pour une équipe de Formule 1.

«Notre stratégie d’investissement place la Formule 1 comme pilier central de la stratégie marketing mondiale, et il est parfaitement logique de renommer Racing Point à cet effet. Aston Martin a concouru avec beaucoup de succès dans diverses classes de sport automobile tout au long de son histoire, mais nous avons maintenant la possibilité de créer une équipe de travail en Formule 1.

«Le projecteur mondial de la Formule 1 est sans pareil et nous tirerons parti de cette portée pour présenter la marque Aston Martin sur nos marchés clés.»

La participation d’Aston Martin à la F1 créera également l’opportunité d’un «croisement technologique» avec ses voitures de route, a déclaré Stroll.

Analyse: comment l’accord Aston Martin F1 de Racing Point s’est conclu«Je suis incroyablement excité de voir quelle technologie peut filtrer du programme de course aux voitures de route. Cela sera particulièrement pertinent pour les voitures de route à moteur central qui seront lancées à l’avenir. Il y aura une véritable collaboration pour s’assurer que nos voitures de route partagent également l’ADN de notre succès sur la piste. »

L’accord de Stroll pour investir dans la société a été annoncé il y a deux mois. Depuis lors, la pandémie mondiale a gravement perturbé le début de la saison 2020 de F1.

Cependant, Stroll a déclaré que la situation n’avait pas compromis ses plans pour amener Aston Martin en F1.

“Je ne pense pas qu’il y ait un domaine de la vie ou des affaires qui n’ait pas été touché par cette pandémie dévastatrice et la communauté des courses s’adapte certainement du mieux qu’elle peut”, a-t-il déclaré. «Bien sûr, en tant que coureurs, nous sommes tous très frustrés de ne pas participer à la compétition, mais nous comprenons tous la situation dans ce combat mondial et nous restons donc à la maison.

«L’équipe soutient également le projet Pitlane pour accélérer la production de ventilateurs. En attendant, nous pouvons compter sur des vidéoconférences pour faire avancer nos plans pour 2020 et 2021. Je suis attaché à la Formule 1 avec une vision à long terme et ce n’est qu’une pause temporaire dans le voyage. »

