Aston Martin évalue les offres de 200 M £ de Stroll & Geely

Date publiée: 31 janvier 2020

Aston Martin a convoqué une réunion du conseil d’administration avec deux parties, dont le propriétaire de Racing Point, Lawrence Stroll, prêt à verser 200 millions de livres sterling pour une participation de 20% dans la société.

Aston Martin est de toute évidence une marque de voitures de sport en difficulté, ce qui fait que l’entreprise a désespérément besoin d’une injection financière.

Stroll a fait un pas en avant, tout comme la société chinoise Geely Automobile Holdings.

Selon le Financial Times, Aston Martin pourrait décider dès vendredi qui a l’offre gagnante.

Les deux parties ont convenu de déposer 200 millions de livres sterling pour une participation de 20% tout en affirmant qu’elles investiraient plus d’argent immédiatement.

Tout ce que Aston Martin a dit à ce sujet, c’est qu’elle “reste en pourparlers avec des investisseurs stratégiques potentiels, qui peuvent ou non impliquer un investissement en actions dans la société”.

Aston Martin et Stroll ont récemment été au cœur de rumeurs selon lesquelles Stroll devrait prendre une participation dans l’entreprise, il pourrait l’utiliser pour reprendre Mercedes.

Le constructeur automobile allemand abandonnerait le sport avec Stroll en devenant propriétaire avec l’actuel patron de Mercedes Motorsport, Toto Wolff.

Mercedes, cependant, a nié avoir abandonné la F1.

Geely et Stroll n’ont pas encore commenté les rapports.

Geely possède Lotus et Volvo et est également copropriétaire de Smart et actionnaire important de Daimler.

Stroll, qui a gagné son argent dans l’industrie de la mode, possède l’équipe Racing Point F1.

