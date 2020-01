Aston Martin-Red Bull se séparera après 2020

Red Bull ne poursuivra pas avec Aston Martin en tant que sponsor titre au-delà de 2020, a confirmé l’équipe dans un communiqué.

Le partenariat, qui a débuté au début de la saison 2018, a pris fin dans le cadre de l’achat par Lawrence Stroll d’une participation de 16,7% dans la marque britannique, annoncée plus tôt dans la journée.

L’équipe de Formule 1 de Stroll sera renommée Aston Martin à partir de la saison 2021.

La déclaration, dans son intégralité, se lit comme suit:

«Suite à l’annonce d’Aston Martin Lagonda plus tôt dans la journée, le Team peut confirmer que le constructeur restera partenaire en titre jusqu’à la fin de la saison 2020 mais ce contrat ne sera pas prolongé au-delà de la fin de la période en cours.

Red Bull Racing a accepté de libérer Aston Martin de sa clause d’exclusivité de Formule Un, ce qui lui a permis de générer l’investissement nécessaire pour refinancer et rechercher des opportunités alternatives dans le sport.

Red Bull Advanced Technologies continuera de travailler avec Aston Martin afin de livrer l’hypercar Valkyrie, les premières voitures devant être livrées à la fin de l’année.

Nous remercions Aston Martin pour son soutien au cours des quatre dernières années, au cours desquelles nous avons réalisé 12 victoires, 50 podiums et six pole positions ensemble. Nous souhaitons bonne chance aux employés et actionnaires d’Aston Martin pour l’avenir et notre objectif demeure de travailler ensemble tout au long de la saison 2020 et de mettre un terme à notre partenariat. »

De plus, le département des technologies avancées du fabricant de boissons énergisantes a publié une déclaration de lui-même réitérant son engagement envers le projet Valkyrie d’Aston Martin, qui se trouve ci-dessous:

“Suite à l’annonce de la conclusion du partenariat de titre d’Aston Martin avec Red Bull Racing à la fin de la saison de Formule 1 2020, Red Bull Advanced Technologies continuera à travailler avec Aston Martin sur le projet Valkyrie.

Red Bull Advanced Technologies et Aston Martin ont conclu un partenariat d’innovation en 2016 pour concevoir l’hypercar Aston Martin Valkyrie, qui a achevé sa première démonstration de course lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière.

Le développement de la Valkyrie à moteur central à deux places reste un projet clé pour Red Bull Advanced Technologies, le premier lot des 150 voitures de route devant être livré aux clients à la fin de l’année. »

La production de l’hypercar Valkyrie est un projet de coopération entre les ingénieurs d’Aston Martin et de Red Bull, dont le légendaire concepteur de Formule 1 Adrian Newey.

