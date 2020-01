Au milieu de l’opposition, la F1 change ses plans pour la présentation du Grand Prix de Miami

La Formule 1 et les organisateurs d’un Grand Prix de Miami prévu pour 2021 ont modifié l’agencement et le calendrier des courses proposés suite aux objections des riverains inquiets du bruit excessif et de la pollution atmosphérique.

Le sport a déclaré mardi dans un communiqué que les modifications faisaient suite à des mois de dialogue avec les résidents, les élus, les chefs religieux, les entreprises locales et les experts scientifiques.

La piste révisée serpente toujours autour du stade Hard Rock de l’équipe des Miami Dolphins NFL, mais coupe une rue dont les habitants craignaient que la circulation ne soit perturbée.

Les organisateurs ont également promis de réviser le calendrier des courses afin qu’il n’y ait pas d’entraînement pour la course avant 15 heures. le vendredi pour s’assurer que les écoles ne sont pas perturbées.

Les commissaires de Miami-Dade devraient se réunir mercredi pour voter sur une mesure qui révoquerait les droits de zonage du stade et empêcherait la course.

Le vice-président et chef de la direction des Miami Dolphins et Hard Rock Stadium, Tom Garfinkel, a déclaré mardi que la course de Formule 1 serait «une occasion unique de présenter fièrement notre région au monde.

“Nous voulons que ces événements profitent à tout le monde dans la région, y compris aux résidents locaux de Miami Gardens”, a-t-il ajouté.

La Formule 1 est désireuse de se développer aux États-Unis, un marché clé qui n’a actuellement qu’un seul grand prix sur une piste spécialement conçue à Austin, au Texas.

Les propriétaires du sport, Liberty Media, basé aux États-Unis, souhaitent introduire davantage de «villes de destination» comme Miami, mais ont rencontré de nombreux obstacles.

En avril dernier, la Formule 1 et les organisateurs locaux ont abandonné leur projet d’organiser la course dans le centre-ville après que les entreprises et les résidents s’y soient opposés.

Ils ont annoncé de nouveaux plans en octobre pour le déplacer vers le stade, qui appartient au magnat de l’immobilier et propriétaire des dauphins Stephen Ross, qui financera la construction de la piste et couvrira les frais de course.

Le calendrier record de 22 courses de cette année comprend un nouveau grand prix au Vietnam et le retour du Grand Prix des Pays-Bas pour la première fois depuis 1985.

