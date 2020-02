«Aucun changement de concept fondamental avec le FW43»

Date publiée: 17 février 2020

La FW43 nouvellement dévoilée de Williams est une évolution de la voiture de l’année dernière avec l’équipe qui jette des ressources là où elle pense qu’elle peut gagner “le plus de performances”.

La saison dernière, la FW42 de Williams n’était pas une bonne voiture, elle n’était même pas bonne.

L’équipe a passé la majeure partie de la saison à se qualifier sur la dernière ligne de la grille et n’a réussi qu’un seul point en 21 grands prix.

George Russell, cependant, a insisté vers la fin de la saison pour que la voiture s’améliore.

En tant que tel, Williams a construit sur le concept de conception de son FW42 pour la voiture de cette année.

Le directeur de la conception, Doug McKiernan, estime que Williams est sur la voie d’un développement «sain», le FW43 mettant en évidence les progrès de l’équipe.

McKiernan a expliqué: «L’équipe de l’usine a travaillé incroyablement dur sur le développement de la voiture pour la saison 2020.

«Nous avons accordé une grande attention à la compréhension des problèmes de la FW42 et nous avons soigneusement choisi les parties de la voiture à développer, celles qui nous donneraient le plus de performances pour les ressources dont nous disposons.

«Le concept principal derrière le FW43 est qu’il s’agit d’un développement continu du FW42, sans aucun changement de concept fondamental dans la disposition.

«L’indicateur le plus important que nous sommes sur la bonne voie sera le niveau de corrélation que nous avons entre la trousse d’outils que nous utilisons pour concevoir la voiture et ce que les données de la piste nous disent.

«Il y a eu un taux de développement sain dans la soufflerie, et nous avons trouvé des améliorations raisonnables dans l’efficacité de refroidissement.

«L’équipe a abordé les problèmes mécaniques qui l’ont affectée en 2019, notamment les freins et le poids total de la voiture. Nous avons fait de bons progrès dans ces domaines et nous continuerons de nous concentrer sur eux au cours de la saison. »

Hé 2020.

Apportez-le 👊 pic.twitter.com/C3JypUqYqM

– ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 17 février 2020

Le FW43 entrera en piste mercredi matin pour le début des tests de pré-saison, bien que Williams n’ait pas encore annoncé si ce sera Russell ou Nicholas Latifi au volant.

L’équipe espère que son rythme de développement au cours de l’hiver a dépassé ses rivaux.

L’ingénieur en chef Adam Carter a ajouté: «Les initiatives que nous avons mises en place pour stimuler la performance dans toutes les disciplines au sein du département d’ingénierie sont évidentes dans la conception et le développement du FW43. C’était formidable de voir le travail acharné commencer à porter ses fruits.

«La décision de conserver une partie de l’architecture de base du FW42 signifie qu’il y a eu moins de ressources investies dans le développement de nouveaux concepts, ce qui a récompensé l’équipe de conception avec une plus grande bande passante pour optimiser leur travail, évident à la fois dans l’emballage et les détails des composants.

«En préservant certains paramètres clés, il a permis un programme de développement ininterrompu au sein de l’aérodynamique afin de maximiser l’efficacité des ressources.

«Alors que nous nous dirigeons vers les tests de pré-saison, puis vers la saison de course, la mesure la plus importante sera la progression par rapport à nos pairs, ainsi que notre intention de poursuivre notre récent record de fiabilité.

«Plus tard cette semaine, nous examinerons notre rythme de tour chronométré unique, notre rythme de longue course et les commentaires des pilotes pour comprendre où nous en sommes et ce que nous ferons ensuite.

«Nous avons des équipes, à la fois sur la piste et de retour à Grove, qui se pencheront sur tous les aspects qui définissent ce temps au tour lors des tests de pré-saison pour nous assurer d’être au meilleur endroit possible avant la première course en Australie.»

