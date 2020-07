Aucun conducteur n’a été contraint de prendre un genou

Lewis Hamilton a déclaré qu’il n’avait forcé aucun de ses concurrents à se mettre à genoux avant le Grand Prix d’Autriche dimanche.

Hamilton était l’un des 14 pilotes qui se sont mis à genoux pour protester contre le racisme avant la course, mais le champion du monde à six reprises a rejeté les allégations selon lesquelles il avait fait pression sur les autres pilotes pour qu’ils s’agenouillent.

Max Verstappen et Charles Leclerc étaient deux des six pilotes qui ne se sont pas mis à genoux et Hamilton a déclaré que personne ne devrait être forcé de le faire.

« Honnêtement, je ne connais pas les différentes raisons ou opinions de chacun », a-t-il déclaré.

«Je suis au courant de certaines opinions de certains pilotes, mais c’est plus une affaire privée et je ne voudrais pas partager. Mais je pense qu’en fin de compte, personne ne devrait être contraint de se mettre dans un scénario où il doit s’agenouiller. »

« Il y a une histoire, au moins une là-bas, qui est vraiment incorrecte », a-t-il ajouté.

«Je n’ai jamais demandé ou demandé à quiconque de prendre le genou. Je n’en ai même pas parlé. Il a été soulevé par la Formule 1 et il a été soulevé par le GPDA [Grand Prix Drivers’ Association]. Quand nous avons fait le briefing des pilotes Seb et [Romain] Grosjean l’a soulevé et a demandé aux chauffeurs s’ils le feraient ou non.

« Il y en avait évidemment plusieurs qui ont dit qu’ils ne le feraient pas. Et j’ai laissé tout le monde dire ce qu’ils voulaient dire et je me suis simplement ouvert à eux et j’ai dit « regardez les gars, juste pour que vous le sachiez, je le ferai, mais vous faites ce que vous pensez être juste ». Je suis vraiment très reconnaissant envers ceux qui se sont agenouillés avec moi. Je pense que c’est toujours un message vraiment puissant.

« Mais finalement, que vous vous agenouilliez ou non, cela ne changera pas le monde. C’est un problème beaucoup, beaucoup plus important à travers le monde que quelque chose d’aussi petit que cela. Mais pour moi, personnellement, je pense que chacun avait droit à son choix personnel et pour moi personnellement, c’était ce que je pensais être juste de faire. Mais je n’ai pris la décision que hier soir. «

Le Britannique s’est également éloigné de certaines des positions politiques supplémentaires qui ont été associées au mouvement Black Lives Matter.

«Il y a certaines personnes qui en parlent et qui le rendent plus politique que ce n’est le cas», a-t-il déclaré.

« Ensuite, il y a évidemment, je pense que c’est London Black Lives Matter ou le Royaume-Uni Black Lives Matter qui ont parlé de questions plus politiques. Mais je pense que les gens qui participent aux rassemblements, les gens qui marchent, se battent pour une seule cause, et c’est pour l’égalité. Et ce n’est pas nécessairement politique. Je pense que pour eux, c’est ce que je suis allé à Londres, c’est ce qu’ils font là-bas. Quand je porte la chemise, quand je parle, c’est ce que je soutiens. Je ne soutiens pas nécessairement les mouvements politiques. C’est quelque chose de complètement différent. Je pense donc qu’il est important d’essayer de le garder séparé. «

Les agenouillements sont devenus monnaie courante dans le sport ces dernières années en tant que forme de protestation contre le racisme, les joueurs de Premier League prenant tous un genou avant les matchs depuis le redémarrage en juin.

Le mouvement a commencé dans la NFL lorsque Colin Kaepernick a commencé à s’agenouiller pendant l’hymne national américain et Hamilton a déclaré qu’il avait l’intention de rendre hommage à l’époque.

« Tout a commencé avec Colin Kaepernick dans la NFL », a-t-il déclaré.

«Je pense qu’il s’est assis pour l’hymne national et il a eu beaucoup de contrecoups. Et puis il a parlé à quelqu’un, je ne me souviens plus à qui il a parlé, à son chef d’équipe ou quelque chose comme ça, et ils ont suggéré de prendre le genou. Je pensais que c’était une déclaration vraiment puissante qu’il avait faite. Et puis il a perdu son emploi. Et n’a pas récupéré son travail. Et c’était un grand athlète.

«Je lui avais en fait parlé il y a quelques années, peu de temps avant le Grand Prix des États-Unis et j’avais un casque et tout était en rouge avec son numéro en haut. Mais à l’époque, j’étais plutôt silencieux, on m’a dit de reculer, je ne le soutiens pas. Ce que je dirais que je regrette. Il était donc important pour moi de m’assurer que pendant cette période, je faisais ma part. »