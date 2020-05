Aucun Lando Norris sur la liste initiale des engagés pour le Grand Prix virtuel

Date publiée: 30 avril 2020

Sept pilotes de Formule 1 pourraient devenir cinq pour le dernier Grand Prix Virtuel sans aucun signe de Lando Norris ou Carlos Sainz sur la liste initiale des engagés.

Norris a souffert de problèmes de connexion à chaque course jusqu’à présent, tandis que son coéquipier McLaren Sainz n’a fait ses débuts que lors de la dernière manche en Chine. Norris a également participé à la série IndyCar, remportant ses débuts, et la prochaine manche affronte le Grand Prix virtuel.

Charles Leclerc de Ferrari, en quête d’une troisième victoire consécutive, a été confirmé aux côtés des habitués de la course, George Russell, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi et Alex Albon.

La série Virtual Grand Prix reflète le calendrier original de la Formule 1 mais, sans Zandvoort sur le jeu 2019, les fans ont décidé via les réseaux sociaux que la course devrait avoir lieu à Interlagos.

La dernière course verra le retour de la star du cricket anglais Ben Stokes et cette fois il aura une compétition directe sous la forme de Stuart Broad. Le capitaine du club de l’AC Milan, Alessio Romagnoli, et le champion du WRC 2003 Petter Solberg ont également été confirmés.

«Nous changeons tous la façon dont nous faisons les choses alors que le monde est comme il est et j’ai vraiment hâte de conduire avec Christian [Lundgaard]», A déclaré Solberg.

«Son père Henrik et moi nous sommes affrontés quand nous étions plus jeunes, donc je suis heureux que mon coéquipier vienne d’une bonne famille de rallye. Comme tout, je donnerai ces 110% et ferai de mon mieux. Lorsque nous faisons quelque chose, nous le faisons avec un seul objectif: gagner. »

Julian Tan, responsable des sports de F1, a ajouté: «Nous sommes ravis que tant de fans regardent et s’engagent avec les Grands Prix virtuels de F1 Esports. Le nombre de téléspectateurs continue de croître, soulignant le succès grandissant des courses et le potentiel plus large de la Formule 1 en Esports.

«De plus, nous sommes ravis d’accueillir plus de stars extérieures au monde de la F1, de compléter notre solide grille de pilotes de F1 et de sport automobile, et de profiter de cette occasion pour nous connecter à d’autres sports alors que nous sommes tous unis pour donner aux fans quelque chose à encourager pendant ces temps difficiles. “

L’action en direct commence à 1700 BST dimanche, avec la course disponible pour regarder via Sky F1, YouTube et Twitch.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.