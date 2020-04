Aucun nouveau pilote de F1 ne participe à la troisième manche du Grand Prix virtuel · .

La Formule 1 peine toujours à attirer les pilotes actuels dans sa série Grand Prix Virtuel.

Les six mêmes pilotes du peloton de 2020 qui ont participé à la dernière course seront de retour pour la manche chinoise de ce week-end. Cependant, aucun autre pilote du domaine actuel n’a été inscrit.

Charles Leclerc, qui a remporté ses débuts dans la série il y a deux semaines, reviendra affronter George Russell, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alex Albon et Nicholas Latifi.

D’autres championnats, comme IndyCar, NASCAR et Australian Supercars ont pu obtenir la participation de bon nombre de leurs courses régulières dans leur série basée sur iRacing. IndyCar a rempli 31 voitures pour sa course sur Michigan Speedway la semaine dernière, dont la majorité était conduite par ses coureurs actuels.

Red Bull a confirmé que le footballeur Thibaut Courtois, un coureur régulier d’Esports, sera le partenaire d’Alexander Albon dans la course. Max Verstappen, qui a participé hier à la série australienne Supercars basée sur iRacing, a déclaré qu’il ne participerait pas à la série Virtual Grand Prix qui se déroule sur le jeu officiel de Formule 1.

Norris explique pourquoi les pilotes du monde réel préfèrent iRacing à F1 2019. comprend que Racing Point s’efforce de surmonter les obstacles logistiques qui empêchent Sergio Perez et Lance Stroll de participer et espèrent les inscrire à de futures courses. Pierre Gasly d’AlphaTauri n’a pas accès à une machine appropriée et son coéquipier Daniil Kvyat, qui n’est pas un passionné de jeux, a demandé de ne pas participer à la série.

L’heure de départ pour le Grand Prix Virtuel de ce week-end a été avancée à 18h00 BST. Les pilotes participeront à une course de 28 tours sur le circuit international virtuel de Shanghai le même jour que le Grand Prix de Chine aurait eu lieu.

La course sera retransmise sur YouTube, Twitch, Facebook et, pour la première fois, sur les chaînes Weibo de F1, ainsi que sur les diffuseurs internationaux de F1. Elle sera précédée de courses d’exhibition mettant en scène des pilotes Esports.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Vidéo: Comparaison de la nouvelle série Esports F1 et IndyCar

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux:

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

GamingParcourir tous les articles de jeux

Partagez cet article . avec votre réseau: