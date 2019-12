Aucun risque de répétition des chefs des GP néerlandais à Indy 2005

Date publiée: 27 décembre 2019

Les patrons du circuit de Zandvoort ont assuré qu'il n'y aura pas de répétition du désastreux GP américain 2005 lorsque le GP néerlandais reviendra en F1 l'année prochaine.

En 2020, le GP des Pays-Bas reviendra au calendrier F1 et il se déroulera sur un circuit reprofilé de Zandvoort.

Et sans doute le plus gros sujet de discussion concernant le lifting du circuit est le nouveau virage final encaissé qui sera plus raide que celui du circuit d'Indianapolis qui accueillait auparavant le Grand Prix des États-Unis de F1.

Les fans de F1 tremblent toujours à la suggestion de l'événement 2005 où tous les coureurs Michelin se sont retirés de la course après le tour de formation avec le fournisseur de pneus incapable de garantir que leurs pneus pourraient faire face au virage en coin, ne laissant que les six pilotes Bridgestone à la course.

Mais le directeur sportif du Grand Prix des Pays-Bas, Jans Lammers, a repoussé les craintes d'une répétition.

"Je ne m'attends à aucun problème avec les pneus", a déclaré Lammers à GPToday. «Il y a deux raisons à cela.

«Tout d'abord, le coin à Indianapolis est bien plus long que celui-ci. La charge globale des pneus y était donc beaucoup plus lourde.

«Deuxièmement, les coins d'Indianapolis ont une sorte de banque linéaire. Ici, nous avons une banque progressive, presque comparable à une piste de bobsleigh.

«Nous avons également parlé à Pirelli depuis le premier moment où nous avons pensé à créer un virage bancaire à Zandvoort. Nous leur parlons quotidiennement et partageons toutes les mises à jour et informations dont nous disposons. »

Lammers a souligné qu'en travaillant les virages encaissés dans le circuit de Zandvoort, ils font quelque chose de vraiment unique et réintroduisent le concept en F1.

"Aucun circuit moderne n'a un coin incliné intégré dans la conception réelle de la piste", a-t-il déclaré.

«Ainsi, mai 2020 ne sera pas seulement un retour du Grand Prix des Pays-Bas, mais aussi un retour du virage en F1.

«Cela le rend encore plus spécial. Tous les pilotes de F1 sont familiers avec les circuits normaux, mais pas avec une piste comprenant des virages inclinés. Ils doivent donc s'adapter à cela, ce sera très intéressant à voir. »

