“Aucune chance” Melbourne interdira aux fans de F1 de participer à la course · RaceFans

Le responsable du Grand Prix d’Australie affirme qu’il n’y a “aucune chance” que la course de dimanche puisse se dérouler à huis clos en raison de la propagation du Coronavirus.

Les promoteurs du Grand Prix de Bahreïn ont annoncé hier que leur course, qui se tiendra une semaine plus tard que celle de Melbourne, doit se dérouler sans la présence de fans. “Compte tenu de la propagation continue de Covid-19 dans le monde, la convocation d’un événement sportif majeur ouvert au public et permettant à des milliers de voyageurs internationaux et de fans locaux d’interagir à proximité, ne serait pas la bonne chose à faire à l’heure actuelle, ” ils ont dit.

Cependant, le PDG d’Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, a exclu de faire la même chose à Albert Park. L’année dernière, 102 000 spectateurs ont assisté à la course; Westacott a noté que des nombres similaires ont assisté à un match au Melbourne Cricket Ground hier.

Il a déclaré à la station de radio australienne SEN qu’il n’y avait “aucune chance” que les fans de F1 puissent être exclus de la course de la semaine prochaine. “Quand vous regardez 86 000 au MCG hier soir et le footy la semaine suivante, nous devons faire le tour des choses de manière sensée et continuer à avancer dans la vie tout en prenant les précautions nécessaires.”

Le personnel de Ferrari, AlphaTauri et Pirelli se rendant à la course en provenance d’Italie, où des millions de personnes ont été mises en quarantaine en raison du coronavirus, sont parmi ceux qui sont dépistés pour le virus à leur arrivée en Australie.

«Les voitures AlphaTauri et les voitures Ferrari arrivent d’Avalon [Airport] alors que nous parlons, c’est vraiment bien. ” Westacott a continué. «Le personnel clé est à bord de ses avions.

“Fait intéressant, les deux seules personnes qui ne sont pas originaires d’Italie étaient Sebastian Vettel, qui est venu de Suisse, et Charles Leclerc qui est venu de Monaco via Nice. Tous les autres sont en route et nous attendons [them to arrive] dans les 12 à 24 prochaines heures. “

Annonce | Devenez un supporter de RaceFans et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article RaceFans avec votre réseau: