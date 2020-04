Aucune nouvelle inscription de pilote de F1 pour le Grand Prix virtuel

Date publiée: 16 avril 2020

La troisième manche de la série Virtual Grand Prix, organisée par la Formule 1, n’a pas attiré l’attention des pilotes de Formule 1 eux-mêmes.

Seuls Lando Norris et Nicholas Latifi étaient présents dans la classe de Formule 2020 pour le premier tour, mais quatre autres pilotes – Charles Leclerc, George Russell, Alex Albon et Antonio Giovinazzi – ont rejoint leurs équipes respectives pour le deuxième tour en Australie. Leclerc a remporté une victoire dominante.

La Formule 1 et les développeurs officiels de jeux de Formule 1, Codemasters, espéraient voir plus de pilotes de Formule 1 s’inscrire mais, pour le troisième tour de ce dimanche en Chine, le décompte reste à six.

Alex Albon a été rejoint par la star du cricket anglais Ben Stokes pour le deuxième tour, mais son nouveau coéquipier sur le circuit international de Shanghai sera le gardien du Real Madrid et de la Belgique Thibaut Courtois.

Racing Point a annoncé des plans pour que Sergio Perez et Lance Stroll se rejoignent, mais jusqu’à présent, ces plans ne se sont pas concrétisés.

Le duo AlphaTauri, Pierre Gasly et Daniil Kvyat, ne participera pas du tout.

On peut en dire autant de Max Verstappen, qui, on peut le dire, n’est pas le plus grand fan du jeu. Nous sommes sûrs qu’il sera au téléphone avec Lando à un moment donné.

Le Grand Prix Virtuel de Chine se déroule un peu plus tôt que d’habitude dimanche, débutant à 18h BST. La course sera diffusée en direct sur Sky Sports et peut être regardée gratuitement via YouTube ou via l’un des flux Twitch des pilotes participants.

