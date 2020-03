‘Aucune suggestion’ F1 était en danger d’aller à Aus

Date publiée: 17 mars 2020

Alors que Pirelli enregistrait le deuxième test positif de coronavirus de F1, le PDG du Grand Prix d’Australie, Andrew Westacott, insiste sur le fait que le paddock F1 n’a pas été mis en danger par sa visite à Melbourne.

La Formule 1 est arrivée à Melbourne la semaine dernière pour le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison.

Presque immédiatement, la nouvelle a annoncé qu’un membre de l’équipe McLaren et plusieurs de Haas étaient testés pour le coronavirus après une fièvre fulgurante.

Le membre du personnel McLaren a été testé positif tandis que les tests Haas sont tous revenus négatifs.

Cela a entraîné la fermeture du grand prix et le retour des équipes de Formule 1 en Europe. Cependant, un membre du personnel de Pirelli n’a pas fait le voyage de retour après avoir également été testé positif.

Westacott est catégorique: le paddock de 2 000 hommes n’a pas été mis en danger par la décision de s’envoler pour Melbourne, une décision que beaucoup ont remise en question.

“Il n’y a aucune suggestion de cela”, a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Les conseils et la contribution du médecin-chef du gouvernement victorien ont pris en compte non seulement les résultats des tests des huit équipes qui ont été soumis et celui positif, mais il tient également compte de ce qui se passe dans la société localisée.

«Lorsqu’ils ont pris la décision, ils se sont fondés sur toutes les données et les preuves médicales qu’ils avaient et que nous avons prises tout au long du processus.

“C’était clairement la bonne décision à prendre, et nous sommes là où nous sommes.”

Il a ajouté: «Melbourne et Victoria ont un administrateur en chef de la santé qui alimente un corps national d’agents en chef de la santé, qui alimentent un comité et jusqu’au comité de sécurité nationale, présidé par le Premier ministre.

«Nous avons suivi les conseils de ce comité et leur contribution a été cruciale. Nous avons reçu ce conseil supplémentaire qui indiquait que l’événement serait annulé.

“Il est important de noter que Victoria a organisé un événement massif le week-end dernier, la finale mondiale du T20 féminin au MCG, qui a accueilli 86 000 fans. C’est donc une situation fluide qui émerge et change au jour le jour. »

Suite à l’annulation du GP d’Australie, Bahreïn et le Vietnam ont également été annulés.

La Formule 1 espère commencer la saison fin mai ou début juin avec Monaco ou Bakou comme premier grand prix.

Après cela, cela pourrait être un choc quelques mois car le sport essaie d’organiser autant de courses que possible les week-ends restants.

