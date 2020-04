Aujourd’hui c’est le jour! Lando devient Baldo

Date publiée: 2 avril 2020

C’est le jour où Lando Norris redoute: ses jolies mèches se rasent. Absolument tout le monde sauf lui l’attendait avec impatience.

Le pilote McLaren, un rayon de lumière constant en ces temps sombres, diffuse ce qui est certainement une belle transformation à partir de 17 heures BST sur sa chaîne Twitch.

Tout cela provenait d’un volet caritatif samedi dernier, où plus de 2 millions de dollars ont été collectés au total. Lando lui-même a déclaré que si les dons de son flux dépassaient 10 000 $, il se raserait les cheveux.

Et voilà, un don anonyme de 700 $ a assuré que ce merveilleux moment se produira.

Un immense merci à tous ceux qui se sont connectés hier soir et ont fait un don en faveur de #TwitchStreamAid et de la lutte contre COVID-19. Plus de 12 000 $ ont été amassés au total!

Vous n’avez pas pu regarder? Le clip ci-dessous résume tout parfaitement.

Bonne chance, Lando 😉 pic.twitter.com/R042IBNxK5

– # L4NDO (@ TeamL4NDO) 29 mars 2020

Et, il semble que les gens veulent vraiment voir les cheveux tomber au sol… il a levé 12 000 $ au total.

Non seulement Lando recueille des fonds pour la charité, mais lui et son coéquipier de McLaren Carlos Sainz sont également devenus les premiers pilotes de Formule 1 à bénéficier d’une réduction de salaire.

Fair-play à tous les deux.

Mais maintenant, revenons à des questions plus immédiates, assurez-vous de vous diriger vers la glorieuse chaîne Twitch de Lando à 17 h 00 BST pour voir les cheveux se détacher.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.