Aujourd’hui en course: 28 avril

Niki Lauda a remporté sa première victoire aux championnats du monde au volant d’une Ferrari 312B3 lors du Grand Prix d’Espagne de 1974 le 28 avril 1974.

Il a battu son coéquipier Clay Regazzoni et son rival de la McLaren M23 Cosworth d’Emerson Fittipaldi. Seize ans plus tard, la McLaren MP4 / 6 Honda d’Ayrton Senna a remporté une courte victoire sur son coéquipier en forme Gerhard Berger et le plus impressionnant JJ ​​Lehto, qui a conduit sa Dallara de la 16e à la 3e place lors du Grand Prix de Saint-Marin 1991.

En 1996, c’était le GP d’Europe au Nürburgring, où la Williams FW18 de Jacques Villeneuve a battu la Ferrari de Michael Schumacher par seulement sept dixièmes de seconde, avec David Coulthard troisième dans sa McLaren-Mercedes un jour où à la fois un poids insuffisant Mika Salo et Ukyo Les Tyrrells poussés de Katayama ont été exclus pour ces différentes raisons!

La Ferrari F2002 V10 de Michael Schumacher a pris d’assaut la victoire du Grand Prix d’Espagne contre Williams et David Coulthard de Juan Pablo Montoya dans une McLaren à Barcelone en 2002, malgré le fait que Montoya ait renversé son homme jack dans son arrêt. Valtteri Bottas a remporté un Grand Prix d’Azerbaïdjan 2019 de son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton avec

La Ferrari de Sebastian Vettel troisième en un jour où Ferrari a vacillé.

Pour revenir dans l’histoire, un type appelé De Gras a conduit sa Peugeot pour remporter la course sur route Limone-Cuneo-Turin de 90 km 1899, tandis que Perfecta de L Gastè a remporté la course sur route Turin-Asti de 48 km en 1900 en 52 minutes 2 secondes. Entre les guerres, la Bugatti de Guillermo Oliveras De La Riva a remporté la Copa Primavera Sitges-Terramar d’Argentine de 1929, la Maserati 3 litres de Willard Whitney-Straight le Brooklands International Trophy de 1934 et l’Alfa Romeo Tipo-B P3 du Comte Antonio Brivio Sforza a remporté la Targa Florio de 1935.

Après la Seconde Guerre mondiale, Bob Gerard a conduit son ERA B-Type pour remporter la Jersey Road Race de 1949, Luigi Villoresi a remporté la Mille Miglia 1951 dans sa Ferrari 340 et Michael Andretti a remporté la course Indy en 1996. Dans les voitures de sport, Mark Donohue a conduit la McLaren de Roger Penske. 6A-Chevrolet remporte la victoire à Riverside aux États-Unis en 1968 et 1982 Marc Surer et Manfred Winkelhock remportent la 85 Monza 1000 dans une Porsche 962.

Il y a eu deux manches du Championnat du Monde des Rallyes ce jour-là au fil des ans – Carlos Sainz a piloté sa Toyota Celica GT pour gagner le Rallye de Corse en 1991 et Thierry Neuville a remporté la conduite d’une Hyundai i20 en 2019.

Dans d’autres marques de sport automobile notables ce jour-là, JG Parry Thomas a battu son record de vitesse terrestre avec une course de 170 mph dans son Thomas Babs Special au Pendine Sands, au Pays de Galles en 1926, tandis que Nick Heidfeld était le premier pilote à s’attaquer à la Nürburgring Nordschleife dans une Formule 1 contemporaine BMW Sauber depuis plus de 30 ans en 2007. L’ancien pilote de F1 et carrossier Piero Drogo est décédé dans un accident de voiture à l’âge de 46 ans en 1973.

