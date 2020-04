Aujourd’hui en course: 29 avril

Emerson Fittipaldi a mené une grande course pour grimper du septième sur la grille pour remporter le Grand Prix d’Espagne dans sa Lotus 72E Cosworth ce jour-là 1973.

Il a gagné par 42 secondes face à Tyrrell et George Folmer de François Cevert, qui ont pris le 14e rang dans leur Shadow après la rupture de la boîte de vitesses du poleman Ronnie Peterson.

La Ligier JS11 Cosworth de Patrick Depailler a remporté le Grand Prix d’Espagne 1979 contre Lotus de Mario Andretti et Gilles Villeneuve dans une Ferrari à Jarama. Michele Alboretto était alors le premier Italien à Ferrari depuis Ludovico Scarfiotti en 66, quand il a converti sa première pole position en victoire de course dans sa 126C4 lors du GP de Belgique de 1984 devant Derek Warwick dans sa meilleure finition de F1 jamais réalisée sur une Renault RE50.

Michael Schumacher a remporté un heureux Grand Prix d’Espagne 2001 dans sa Ferrari F2001 devant Williams-BMW de Juan Pablo Montoya et Jacques Villeneuve dans une BAR Honda. Mika Häkkinen menait de 40 secondes lorsque sa McLaren Mercedes a subi une panne hydraulique dans le dernier tour.

Dans le cinquième Grand Prix ce jour-là, la Mercedes de Lewis Hamilton a gagné en Azerbaïdjan contre la Ferrari et Sergio Pérez de Kimi Räikkönen dans une Force India-Mercedes dans une course 2018 dont les coéquipiers de Red Bull Max Verstappen et Daniel Ricciardo se sont éliminés.

Pour revenir dans l’histoire, Bob Burman a remporté le concours sud-américain de voitures de champ AAA de 1915 dans une Peugeot et Salvatore Curatolo la Coppa Nissena de 1923 à Enna, en Italie. Bob Gerard a remporté la Jersey Road Race de 1948 au volant d’une ERA Type B, Louis Rosier est un Talbot-Lago T26C-DA le Grand Prix de Bordeaux 1951, Jim Clark Lotus 24 Climax 1962 Aintree 200 et Mike Parkes a remporté le trophée international Silverstone 1967 dans une Ferrari 312 .

Nico Hulkenberg a remporté le Grand Prix des nations britanniques A1 2007 pour l’Allemagne, tandis que Robbie Kerr a remporté une victoire à domicile pour l’équipe de Grande-Bretagne dans le Sprint, dix ans avant que Simon Pagenaud ne remporte le Grand Prix Phoenix Indycar 2017 dans les États.

En course de voitures de sport, Mauro Baldi et Sauber-Mercedes C11 de Jean-Louis Schlesser ont remporté une victoire notable dans le Monza 1000 de 1988, tandis que de l’autre côté de l’étang, Jan Magnussen, Wayne Taylor et Max Angelelli ont remporté la course Virginia Grand-Am 2007. Ce jour-là, Sébastien Loeb a remporté deux manches du Championnat du Monde des Rallyes pour Citroën, au volant d’une Xsara en Sardaigne en 2005 et en Argentine sur une DS3 en 2012, où Ott Tanak a également gagné au volant d’une Toyota Yaris en 2018.

Dans d’autres événements de course le jour de la naissance de la légende NASCAR Dale Earnhardt, Camille Jenatzy est devenu le premier homme à rouler à plus de 100 km / h dans sa électrique La Jamais Contente près de Paris en 1899, 35 ans avant

George Eyston a réussi 255 km / h à bord de son Flying Spray à moteur diesel aux Bonneville Salt Flats, Utah en 1934. L’ancien pilote de F1 allemand et finaliste du Mans Theo Helfrich a dépassé 64 ans en 1978.

.