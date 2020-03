Aujourd’hui, le grand Ayrton Senna da Silva fêterait son 60e anniversaire

Sans aucun doute, Ayrton Senna da Silva, triple champion du monde de Formule 1, reste dans les esprits et les cœurs de millions de personnes à travers le monde. Aujourd’hui est un jour spécial, car le pilote brésilien aurait 60 ans.

Sa mort le 1er mai 1994 à Imola a été extrêmement douloureuse pour ses fans et inutile de le dire pour sa famille, ses collègues et amis du monde entier. Malgré le fait que 25 ans se soient écoulés, le sport automobile continue de se souvenir de lui comme d’une de ses grandes légendes, non seulement pour ce qu’il a obtenu sur les circuits, mais aussi pour ce qu’il représentait en tant que personne, avec un caractère unique, qui n’était pas imprégné par le politisation de la Formule 1.

Ayrton Senna, le roi de Monaco. Il détient toujours le record avec 5 victoires en Principauté

Le séné représentait également l’espoir et l’espoir pour le peuple brésilien, qui était à l’époque sous une dictature et une crise économique profonde. Chaque pole, chaque victoire, a fait oublier à ses compatriotes les difficultés, devenant une source d’inspiration et de dynamisme émotionnel.

C’était Ayrton, un grand être humain, un athlète de Dieu.

Records F1 d’Ayrton Senna:

• Grand Prix: 161

• Positions des pôles: 65 (40,37%)

• Podiums: 80 (49,69%)

• Victoires: 41 (25,47%)

• Points: 610

• Titres: 3 (1988, 1990 et 1991)

• Équipes: Toleman (1984), Lotus (1985 à 1987), McLaren (1988 à 1993) et Williams (1994)

Records encore en vigueur:

• Victoires consécutives dans le même Grand Prix: 5 à Monaco (1989 à 1993)

• Courses menées du début à la fin: 19 Grand Prix

• Pôles consécutifs: 8 (du GP espagnol de 1988 au GP américain de 1989)

• Pôles dans le même Grand Prix: 8 à Saint-Marin (1985 à 1991 et 1994)

Compilation de vidéos exclusives F1Latam.com honorant Ayrton Senna:

