Ayrton Senna: Sept choses que vous ne savez peut-être pas

Le 21 mars 2020 marque le jour où l’emblématique Ayrton Senna aurait eu 60 ans – sans doute la plus grande légende qu’il ait jamais eue.

Senna, triple championne du monde, est décédée ce jour fatidique le 1er mai 1994 après avoir succombé aux blessures subies lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola.

Cette icône du sport automobile a fourni certains des moments de course les plus mémorables de tous les temps, de sa rivalité féroce avec Alain Prost à cette capacité inégalée d’apprivoiser les rues moyennes de Monaco.

Mais, il y a beaucoup d’autres choses intéressantes que vous ne saviez peut-être pas sur l’emblématique Ayrton Senna.

Le président de la FIA a sauté les funérailles de Senna

Le même week-end de course que la mort de Senna, Roland Ratzenberger a été tué lors des qualifications pour le Grand Prix de Saint-Marin de 1994, à l’âge de 33 ans.

La mort de l’Autrichien a beaucoup affecté Senna, et il est désormais bien connu qu’un drapeau autrichien a été trouvé dans la voiture de Senna après son incident fatidique – qu’il avait prévu de brandir en l’honneur de Ratzenberger après la course.

Les funérailles de Senna étaient une grande affaire, des jours de deuil nationaux ont été déclarés à travers le Brésil, tandis que des millions de personnes faisaient la queue pour passer devant son cercueil fermé, et des millions d’autres étaient alignées dans les rues pour son cortège funèbre.

Max Moseley, alors président de la FIA, n’a pas assisté aux funérailles de Senna, croyant qu’il était faux que Ratzenberger ait été oublié.

Lors d’une conférence de presse dix ans plus tard, Mosley a déclaré: «Roland avait été oublié. Je suis donc allé à ses funérailles parce que tout le monde est allé chez Senna. Je pensais qu’il était important que quelqu’un se rende chez lui. »

Passer Senna était une mauvaise idée

Après avoir remporté le Grand Prix du Japon en 1993, vous vous attendiez à ce qu’une célébration soit le prochain coup de Senna, mais il a plutôt cherché à retrouver le nouveau venu Eddie Irvine qui avait montré le culot de se défaire de la légende.

Soudain, la porte de l’unité jordanienne s’ouvrit et se dirigea vers Senna, suivie par un troupeau de McLaren.

“Qu’est-ce que tu penses que tu faisais?” dit Senna. “Je courais”, a prouvé la réponse d’Irvine.

L’échange s’est poursuivi, et même si cela a quelque peu emporté la fantastique finition P6 d’Irvine au début, ce fut un début à ne jamais oublier.

Il a sauvé la vie d’Erik Comas

Ce n’est peut-être pas un nom qui me vient à l’esprit, le Français a effectué 63 départs en Formule 1 entre 1991 et 1994 pour Ligier et Larrousse, mais si ce n’était pas pour Senna, Comas n’aurait peut-être pas été ici pour raconter son histoire de Formule Un.

Lors des essais pour le Grand Prix de Belgique 1992, Comas a lourdement écrasé sa Ligier à Blanchimont et a perdu connaissance. Son moteur hurlait et était proche d’une explosion. Mais, Senna d’abord sur la scène, s’est arrêté et à ses propres risques a sprinté vers le coureur frappé, a coupé le moteur pour qu’il ne prenne pas feu, puis a tenu sa tête pour stabiliser son cou jusqu’à ce que les ambulanciers paramédicaux puissent arriver.

Comas manquerait la course, mais a échappé à de graves blessures grâce à Senna.

Il a remporté le GP du Brésil 1991 sans 3e, 4e ou 5e rapports

Il s’agissait de la première victoire de Senna à sa course à domicile, et il devait certainement travailler dur pour cela.

Après que sa transmission ait commencé à échouer plus tard dans la course, Senna a été bloqué en sixième vitesse, mais Riccardo Patrese, qui avait ses propres problèmes de boîte de vitesses, le rattrapait rapidement.

Grâce à sa volonté, Senna a réussi à conduire assez vite pour prendre le drapeau à damier, mais tellement épuisé par sa bataille, il a dû être soulevé de sa McLaren et conduit au podium dans la voiture médicale.

Son neveu Bruno Senna a été interdit de course

Après la mort tragique d’Ayrton, sa sœur au cœur brisé, Viviane, a fait renoncer son fils Bruno à la course à 10 ans, craignant de subir le même sort.

Ayrton l’avait décrit comme un meilleur conducteur que lui-même et, à contrecœur, Viviane soutiendrait l’intérêt de son fils pour le sport automobile.

Apparemment contre toute attente, Bruno atteindrait la grille de Formule 1 en 2010 avec les back-markers HRT, poursuivant la course pour Renault et l’ancienne équipe de son oncle Williams – bien qu’il ait cherché la bénédiction de sa famille avant de signer le contrat.

Senna quitterait la catégorie en 2012 après seulement 46 départs, et on ne peut s’empêcher de se demander comment sa carrière aurait pu se dérouler sans cette interruption dans ses premiers jours.

Senna a prédit sa propre mort

L’amitié d’Ayrton avec son ancien coéquipier Gerhard Berger était profonde, le lien incassable du duo se manifestant souvent sous la forme de farces.

Que ce soit Berger plaçant une photo phallique dans le passeport de Senna ou les cartes brésiliennes de Berger collant dans son portefeuille, ces deux ont passé un bon moment, mais c’était un lien émotionnel beaucoup plus fort – mis en évidence par la dévastation de Berger lorsque Prost et Sir Jackie Stewart ont été désignés pour être les principaux porteurs des funérailles de Senna.

Un remaniement complet de l’ordre quelques minutes avant les funérailles réglerait cela, tandis que Berger a continué à guider Bruno Senna dans ses ambitions de Formule 1.

Cependant, dans un moment préfigurant pour cette paire, la légende raconte qu’ils ont fait une visite au coin Tamburello d’Imola au nom de la sécurité, après que Berger et plusieurs autres y aient été impliqués dans de graves incidents.

Après avoir grimpé à travers une cloison dans le mur de soutènement pour enquêter sur les environs, Senna a conclu que quelqu’un y perdrait la vie, et cinq ans plus tard, il s’est avéré que c’était la sienne qui serait cruellement prise.

Son œuvre caritative se perpétue jusqu’à ce jour

Il n’est pas surprenant d’apprendre qu’Ayrton Senna était un homme riche – sa valeur nette était estimée à environ 400 millions de dollars.

Mais, bien que son travail caritatif ait été largement ignoré jusqu’à sa mort, il était très actif et à ce jour son héritage se perpétue à travers l’Instituto Ayrton Senna, aidant à préparer les enfants pour l’avenir, grâce à l’éducation.

Le séné est une inspiration, une icône et une idole. Il ne sera jamais oublié.

Jamie Woodhouse

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.