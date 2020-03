Bahrain F2 Test Day 1: Rookie Piquet signale son arrivée

L’expérience n’a pas été un obstacle lors de la première journée des tests de pré-saison, la recrue Pedro Piquet étant l’homme le plus rapide de Sakhir lors du premier jour des tests de pré-saison de Formule 2 au Grand Prix de Bahreïn.

Le pilote de Charouz a été le seul homme à battre 1: 42s, terminant devant Nobuharu Matsushita et son compatriote recrue Jehan Daruvala.

Il n’a pas fallu longtemps à Piquet pour se familiariser avec les nouveaux pneus Pirelli de 18 pouces, car le Brésilien a fait une impression instantanée dans le nouveau champ F2 avec le premier temps rapide du matin, prenant la tête avec 1: 44,331.

Une grande partie du terrain a choisi de rester dans le garage pendant une grande partie des premières étapes, avec un flux de courtes séries fournissant aux équipes des données précieuses sur lesquelles travailler. Matsushita a été l’homme qui a pris le contrôle de ces descentes, battant en moins de 1m 43s pour revendiquer un avantage précoce, avec Felipe Drugovich aligné derrière lui dans la deuxième machine MP Motorsport.

Louis Delétraz est connu pour sa valeur inestimable dans les tests et avait dominé les séances d’après-saison à Abu Dhabi avec Charouz. Il a continué dans la même veine à Bahreïn, dépassant son ancien coéquipier pour la première place avec un tour de 1: 43,583.

De retour pour la première fois d’une blessure à la jambe subie à l’entraînement à la fin de l’année dernière, Jehan Daruvala a impressionné lors de son premier relais F2, soutenant le duo de tête en troisième position, une demi-seconde derrière.

Au début de la deuxième séance, c’est à nouveau la force dominante de Delétraz qui a posé les premiers jalons, avant d’être usurpée par Callum Ilott dans la machine UNI-Virtuosi. Leur course a été brièvement interrompue alors que Nikita Mazepin a filé sur la piste et a provoqué un drapeau rouge, après avoir lutté pour la position sur la piste avec Dan Ticktum.

Quand ils ont repris, Marcus Armstrong a battu le temps le plus rapide du matin pour prendre le contrôle du classement, mais Delétraz a simplement augmenté son jeu et a riposté en prenant les temps en dessous de 1m 43s pour la première fois.

Pour une grande partie de la grille, l’attention s’est portée sur les longs runs et Delétraz a été laissé seul devant. Serré entre lui et Sergey Sirotkin, le substitut du Grand Prix ART, parmi les trois premiers, la recrue de Carlin, Yuki Tsunoda, a impressionné lors de ses premiers tests de pré-saison.

Avec 45 minutes à faire, des tours plus rapides ont commencé à s’accumuler et Delétraz a été usurpé par Matsushita dans sa nouvelle machine MP Motorsport. Le coureur japonais a presque franchi la barrière du 1m 42s, ne dépassant que sept dixièmes. Armstrong n’a pas tout à fait atteint le duo en première et deuxième avec sa prochaine course rapide et s’est assis troisième derrière eux, alors que Tsunoda est tombé en quatrième position.

Leurs tours rapides ont été suivis par Daruvala, toujours impressionnant, dont le temps était suffisant pour la deuxième place, devant Sean Gelael. Celles-ci ont été brisées par un drapeau rouge lorsque Luca Ghiotto s’est arrêté sur la bonne voie.

Lorsque la course a recommencé, Piquet a terminé la journée comme il l’avait commencée, au sommet des temps. Le Brésilien a été le seul coureur à franchir la barre des 1m 42 et a terminé devant Matsushita, Daruvala, Roy Nissany et Armstrong. Juste derrière eux, Tom Dillmann, qui a remplacé Marino Sato pour la session de l’après-midi. Delétraz, Artem Markelov et Tsunoda complètent le top dix.

Après une première journée de tests intrigante et une première course passionnante sur les jantes de 18 pouces, les équipes reviendront pour le Jour 2 encore plus fort, avec plus de connaissances et d’expertise.

