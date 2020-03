Bahrain FP3 Re-Run: Leclerc et Vettel bien en avance

Le nouveau garçon de Ferrari, Charles Leclerc, a dominé les écrans de chronométrage lors de la troisième et dernière séance d’essais libres du week-end du Grand Prix de Bahreïn, deuxième manche du Championnat du monde de Formule 1 2019, sur le circuit international de Bahreïn à Sakhir.

Le joueur de 21 ans a dominé les écrans de chronométrage à la fin de la session FP3 d’une heure avec un meilleur temps au tour de 1: 29,569, ce qui était un dixième et demi plus rapide que son coéquipier Sebastian Vettel dans la voiture sœur.

Lewis Hamilton a terminé troisième le plus rapide, mais à sept dixièmes du temps record et un peu plus vite que son coéquipier Valtteri Bottas en quatrième. Mercedes est en difficulté ou joue au poker. La qualification révélera tout.

Romain Grosjean a été le meilleur du reste dans le Haas, quoique 1,3 seconde plus bas que le meilleur temps – le fossé entre les Big Two et le reste a augmenté.

Nico Hulkenberg a de nouveau montré un rythme soutenu par rapport à Daniel Ricciardo qui était à sept dixièmes de son coéquipier et en baisse en 16e position. L’Allemand a terminé la séance sixième et la plus rapide du quatuor propulsé par Renault.

Lando Norris de McLaren était septième, un centième de seconde plus rapide que son coéquipier Carlos Sainz en neuvième. Max Verstappen de Red Bull a divisé la paire avec le huitième meilleur temps – il est proche de la cinquième à la 18e place.

Considérée comme la favorite de la pré-saison après avoir enregistré des temps forts en essais, Ferrari est entrée dans le week-end en espérant que son mystérieux manque de rythme sur la piste d’Albert Park à Melbourne n’était qu’un événement ponctuel.

Historiquement forts à Bahreïn, avec un record de six victoires, dont deux d’affilée pour Vettel au cours des deux dernières années, ils ont dominé chaque session jusqu’à présent.

Le plus proche que Mercedes a réussi à atteindre est de 0,6 seconde.

La marge est trompeuse, cependant, Ferrari a mis en garde après les séances d’entraînement de vendredi, tandis que le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les voitures rouges n’avaient qu’un «petit avantage» sur les challengers de son équipe.

La bataille pour la pole position devant avoir lieu dans des conditions plus fraîches dans la soirée sous les projecteurs, contrairement aux conditions chaudes et ensoleillées rencontrées par les pilotes lors de la dernière séance d’essais, les écarts pourraient bien se combler.

.