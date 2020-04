Bande-annonce, date de lancement et «édition Schumacher» · .

Codemasters a confirmé les premiers détails de l’édition 2020 du jeu officiel de Formule 1.

F1 2020 permettra aux joueurs de créer leur propre équipe, de réintroduire la course multi-joueurs sur écran partagé et d’être proposé dans une édition spéciale Michael Schumacher.

Comme . l’a révélé précédemment, la liste complète des 22 circuits qui avait été initialement annoncée pour la saison 2020 F1 sera disponible pour la course, malgré la perturbation du début du championnat. Les joueurs seront autorisés à définir des calendriers de 22, 16 ou 10 courses, y compris les nouveaux sites de Zandvoort et Hanoi.

“F1 2020 promet d’être notre titre le plus important et le plus innovant à ce jour”, a déclaré le directeur de la franchise F1, Paul Jeal.

“Nos joueurs de base accueilleront une profondeur de jeu encore plus grande avec l’introduction de notre toute nouvelle fonctionnalité” Mon équipe “, ainsi que trois durées de saison personnalisables qui leur permettent de choisir leurs morceaux préférés.

“L’année où Lewis Hamilton se rend pour son septième championnat du monde, nous célébrons le plus grand pilote de F1 de tous les temps avec notre Michael Schumacher Deluxe Edition, qui, nous le savons, sera populaire auprès de notre communauté.”

L’édition Schumacher de F1 2020 comprendra quatre voitures classiques: la Jordan 191 de 1991 dans laquelle il a fait ses débuts en Grand Prix, les Benetton B194 et B195 de 1994 et 1995 dans lesquelles il a remporté ses premiers titres, et la F1-2000 dans laquelle il a remporté son premier championnat du monde en tant que pilote Ferrari.

Le jeu sera mis en vente le 10 juillet. La première course du championnat du monde réel se tiendra le 28 juillet au Paul Ricard.

