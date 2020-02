Barcelona Test 2 Day 1: Kubica reste le plus rapide pour Alfa Romeo

Mercredi, Robert Kubica a terminé la première journée de la deuxième strophe des essais de pré-saison de Formule 1 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Le meilleur effort du Polonais de 1: 16.942 en Alfa Romeo a été quatre dixièmes plus rapide que quiconque ce jour-là, effectuant 53 tours dans son rôle de réserve de l’équipe cette saison. Kimi Raikkonen a pris le contrôle du cockpit dans l’après-midi, mais son programme l’a maintenu en 18e position sur les feuilles de temps. La paire s’est combinée pour cumuler 104 tours sur la journée.

Max Verstappen a terminé deuxième le plus rapide du Red Bull avec 83 tours à son actif avec son coéquipier du Red Bull Alex Albon sixième sur les écrans de chronométrage avec 29 tours avant car un problème en fin de matinée a réduit sa course.

Sergio Perez continue de profiter d’une belle course, avec le troisième meilleur temps dans ce qui semble être un Racing Point considérablement amélioré avec son coéquipier Lance Stroll qui a terminé son relais en huitième – 127 tours ajoutés au RP20.

Les pilotes d’AlphaTauri Daniil Kvyat et Pierre Gasly étaient respectivement quatrième et cinquième alors que la brigade Honda accaparait quatre des six premières places à la fin de la journée. Il pourrait y avoir un message là-dedans.

Les champions du monde de F1 étaient relativement modérés en termes de rythme, mais ont réalisé un certain kilométrage sérieux avec Lewis Hamilton septième plus rapide et Valtteri Bottas neuvième, le duo ajoutant 179 tours au W11 de plus en plus inquiétant.

Sebastian Vettel et Charles Leclerc se sont partagé la tâche dans la Ferrari SF1000, l’Allemand terminant son dixième relais et son coéquipier 13e alors qu’ils ont ajouté 164 tours à leur voiture.

Les nouvelles filtrant à travers le paddock sont que Renault utilise une B-spec de la voiture de l’année dernière. Le programme 2020 de l’équipe française a apparemment été retardé après que la voiture eut échoué au crash test de la FIA, ce qui les a mis sur le pied arrière. Cependant, 2020 pièces telles que le nez et d’autres bits ont été boulonnées pendant que l’équipe joue le rattrapage.

Daniel Ricciardo était 11e le plus rapide et le plus rapide de la brigade Renault, légèrement plus rapide que Carlos Sainz de Mclaren, 12e. Leurs coéquipiers Esteban Ocon et Lando Norris ont terminé 17e et 19e.

Williams était à nouveau en meilleure forme qu’à la même époque l’an dernier, avec Nicholas Latiffi 14e et George Russell 15e. Ils ont parcouru 106 tours.

Romain Grosjean était le seul pilote Haas en action avec 107 tours au cours de la journée. Il était 16e.

.