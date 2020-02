Barcelona Test 2 Day 1: Team and driver quotes

Les équipes et le pilote rendent compte de la première journée de la deuxième strophe des essais de pré-saison, avant la saison des Championnats du monde de Formule 1 2020, sur le circuit de Barcelone-Catalunya en Espagne mercredi.

Mercedes

Lewis Hamilton: «Ça a été une bonne séance et un bon début pour la deuxième semaine de tests ici à Barcelone. Nous venons de baisser la tête, essayant de continuer à augmenter notre kilométrage et notre compréhension de cette voiture – à travers les changements subtils avec la configuration de la voiture, les pneus et le package aérodynamique. Une journée assez standard, mais c’était un peu plus venteux et on avait l’impression que la piste avait moins d’adhérence – donc il y avait un peu de glissement. La voiture ne se sentait pas aussi bien que la première semaine, mais je suis sûr que cela changera à mesure que le test progresse et que les conditions de piste s’améliorent. “

Valtteri Bottas: «Très bon kilométrage aujourd’hui, 90 tours. Pour une demi-journée en voiture, c’est vraiment bien. Nous avons fait de bons tests de configuration et nous nous sommes concentrés sur le long terme. Je pense que nous avons ramassé beaucoup de points d’apprentissage, même si c’était un peu délicat cet après-midi avec un vent en rafales, ce qui rendait parfois plus difficile de comprendre les changements de configuration en détail. Mais je suis sûr que nous analyserons tout du jour au lendemain et en tirerons les enseignements. Tout s’est bien déroulé, sauf un début de journée un peu tardif avec de gros changements pendant l’heure du déjeuner. Mais nous avons quand même réussi à bien rouler et c’est bien de revenir dans la voiture. »

James Allison, directeur technique: «Ce fut une journée productive à la fois le matin et l’après-midi, profitant de l’occasion que les tests hivernaux nous permettent d’explorer la voiture en profondeur, d’une manière qui est presque impossible une fois la saison de course commencée. Nous avons testé le nouveau pneu prototype avec Lewis le matin, qui était sans problème, et avons effectué des changements de configuration avec les deux pilotes. Ce fut une journée intéressante, car elle est devenue assez forte en différents points. Cela nous a été utile, apprendre à tirer le meilleur parti de la voiture au fur et à mesure que le vent se lève. Demain, nous continuerons d’explorer le comportement de base de la voiture, avant de nous concentrer davantage sur les performances lors de la dernière journée de test. »

Et c’est tout. 🏁 Une journée de test solide aujourd’hui, Team! 👏👏

89 + 90 = 179 tours pour nos garçons à Barcelone! # F1Testing pic.twitter.com/VobBfIK01l

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 26 février 2020

Racing Point

Lance Stroll: «Malheureusement, nous avons eu quelques problèmes avec la voiture aujourd’hui, ce qui nous a empêchés de terminer le programme complet ce matin. C’est un peu frustrant, car vous voulez évidemment autant de temps de piste que possible avant la première course – mais il vaut mieux que nous trouvions et résolvions ces problèmes maintenant que de les avoir frappés lorsque nous arriverons à Melbourne. Dans l’ensemble, la voiture s’est sentie plutôt bien depuis que nous avons frappé la piste pour la première fois la semaine dernière, donc j’ai hâte d’y revenir demain et j’espère une journée plus douce. »

Sergio Perez: «Chaque fois que vous sautez dans une nouvelle voiture, vous apprenez de nouvelles choses. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour continuer à apprendre autant que possible avant la première course, et il y a beaucoup de domaines que nous pouvons encore améliorer à ce stade, comme toujours dans les tests. Mais dans l’ensemble, ce fut une autre journée vraiment solide – même si cet après-midi a été un peu délicat avec le vent changeant beaucoup du début à la fin de la session. J’ai encore une journée dans la voiture vendredi, donc j’attends cela avec impatience et j’espère que nous pourrons extraire le maximum de notre package pour terminer le test sur une bonne note avant de nous diriger vers Melbourne. “

Tom McCullough, directeur de l’ingénierie de la performance: «Le premier jour du deuxième test et l’objectif principal était de compléter notre matrice de test principale avant de passer aux préparatifs de Melbourne au cours des deux derniers jours. Comme le kilométrage a augmenté, nous avons donc trouvé quelques petits soucis avec la voiture – y compris quelques problèmes de capteur, qui nous ont malheureusement coûté du temps sur la piste pendant la séance du matin en particulier. Mais dans l’ensemble, nous avons amélioré notre compréhension du nouveau package et parcouru la plupart des éléments de configuration dont nous avions besoin pour cocher aujourd’hui. Il y a beaucoup de données à analyser – même si les vents forts rendent l’interprétation de ces données un peu plus délicate – nous allons donc travailler sur ce sujet ce soir et viser à frapper le sol en courant demain. »

🏁 Voilà pour terminer la journée 🏁 @ SChecoPerez termine l’après-midi avec des tours en P3 P et 8⃣4⃣

Un total de 1⃣2⃣7⃣ tours de Checo et @lance_stroll avec le RP20 aujourd’hui! 🤜🤛 # F1Testing # F1 pic.twitter.com/lZaUPCAfQX

– BWT Racing Point F1 Team (@ RacingPointF1) 26 février 2020

AlphaTauri

Pierre Gasly: ​​«Nous avons eu un petit problème ce matin qui a compromis notre séance. Bien sûr, ce n’était pas idéal car nous avions prévu plus de tours et nous avons perdu du kilométrage, mais ces choses se produisent, et nous avons récupéré autant que possible dans la dernière heure. Ce fut une fin intense de la session alors que nous avons exploré différentes directions de configuration pour la voiture avec le peu de temps dont nous disposions. Il y a eu quelques choses intéressantes sur lesquelles Daniil a continué à travailler cet après-midi. Nous allons essayer de maximiser chaque opportunité qui nous reste sur la bonne voie pour en savoir plus sur la voiture, je pense qu’il y a encore beaucoup à venir, mais tout le monde a le même temps de piste, nous devons donc être aussi efficaces que possible. “

Daniil Kvyat: «Je pense que ce fut une demi-journée de test productive pour moi. Quand c’est une nouvelle voiture, vous obtenez toujours des résultats intéressants, donc j’ai pu mieux la comprendre à chaque course. Nous avons continué avec d’autres modifications de configuration que vous n’auriez pas normalement le temps d’essayer en essais libres, pour pouvoir voir comment la voiture réagit. Nous ne recherchons pas encore de performances pures, nous cherchons à affiner l’équilibre et à voir comment les changements se comportent dans différents coins; Je pense que nous pouvons être satisfaits de toutes les données que nous avons recueillies. Nous devions cocher autant de cases que possible aujourd’hui, surtout maintenant que les tests sont assez limités cette année et je n’ai plus qu’un jour dans la voiture. “

Jonathan Eddolls, ingénieur en chef de la course: «Avec seulement un court laps de temps entre le dernier test et le début de celui-ci, l’équipe a travaillé dur pour analyser les données recueillies et les intégrer dans la direction de configuration et le plan de test pour cette semaine. Nous avons choisi de partager la journée avec Pierre conduisant le matin et Daniil l’après-midi, mais le test ne s’est pas déroulé au départ que nous espérions, car lors de la première manche, nous avons remarqué un problème sur les données. Lors de l’inspection, un tuyau s’est détaché, ce qui nous a coûté près de quelques heures, nous avons donc dû compresser le programme de Pierre en une série de cycles plus courts sur les pneus C3 et C4. En raison du problème que nous avons rencontré ce matin, nous avons déplacé le râteau aéro normal du début de la journée vers les pistes de Daniil juste après le déjeuner pour recueillir les précieuses données aérodynamiques. Après cela, Daniil a eu un après-midi sans problème et a été en mesure de couvrir certains réglages de configuration supplémentaires sur les courtes et les longues courses avant de clôturer la journée avec des performances sur le composé C3. Il y a beaucoup de choses à regarder du jour au lendemain pour préparer les deux derniers jours afin de maximiser notre compréhension de l’AT01 avant de nous diriger vers Melbourne. »

Toyoharu Tanabe, directeur technique de Honda F1: «Après le travail de la semaine dernière ici à Barcelone, nous avons analysé toutes les données des deux équipes et nous avons donc commencé ce deuxième test reflétant ce que nous avons appris de cela. Au cours de ces trois jours, nous poursuivons les vérifications de fonction, ainsi que l’optimisation des paramètres. Nous sommes maintenant dans une phase de mise au point, en préparation de l’ouverture de la saison à Melbourne. Nos deux voitures ont dû passer un certain temps dans le garage ce matin et l’après-midi, nous nous sommes concentrés sur la récupération de ce retard. Malgré cela, tout semble se dérouler sans heurts sur le front du PU. »

En tête de piste 😎 @PierreGASLY garde un œil sur les progrès de @ kvyatofficial 👀 #AlphaTauri # F1 pic.twitter.com/H2ZUTrr9mx

– Scuderia AlphaTauri (@ AlphaTauriF1) 26 février 2020

Haas

Rapport d’équipe: Avec 206 tours à son actif pour diriger le VF-20 lors de la première semaine de tests de pré-saison, le pilote du Haas F1 Team, Romain Grosjean, est revenu mercredi sur le Circuit de Barcelone – Catalogne pour le début de la deuxième et dernière semaine de préparation aux tests. avant le Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA 2020. Grosjean a parcouru un total de 42 tours au cours de la séance du matin après avoir travaillé sur un programme basé sur des mesures aérodynamiques et des sorties de référence avec le pneu Pirelli C3. Le Français est resté au volant dans l’après-midi – le seul pilote à le faire, avec un premier échantillonnage du pneu C4 et de nouveaux tests de réglage jusqu’à la fin de la session. Grosjean a parcouru 65 tours supplémentaires autour de la piste espagnole de 4,655 kilomètres (2,8892 milles) pour porter son total à 107 – son meilleur tour de la journée, un 1: 18,670, établi le matin, le plaçant 16e au total des 19 pilotes participants .

Son coéquipier Kevin Magnussen prend le contrôle du VF-20 jeudi, les deux pilotes partageant les tâches de conduite vendredi, Magnussen se levant le premier le matin avant que Grosjean ne termine le test final dans l’après-midi.

Romain Grosjean: «Il y avait un grand programme pour la journée, notamment essayer différents types de pneus et différentes pièces aérodynamiques. C’est toujours amusant d’essayer de trouver la bonne direction pour l’avenir. Je pense que nous avons accompli beaucoup de choses. Nous n’avons pas envisagé d’aller vite, nous avons travaillé davantage pour améliorer notre compréhension de la voiture et obtenir différentes pièces et voir ce qu’elles font. Je pense que nous avons accompli beaucoup de choses. “

Guenther Steiner, Team Principal: «Encore une fois, c’était une très bonne journée de test aujourd’hui, nous avons travaillé selon notre plan. Nous continuons d’essayer des morceaux, essayant d’obtenir plus de données – tout simplement pour nous préparer. C’était vraiment juste un autre jour au bureau. »

«Nous nous sommes concentrés sur la compréhension de la voiture et sur l’essai de différentes pièces pour voir ce qu’elles font.» @ RGrosjean résume sa journée de test ⤵️ # HaasF1 # F1Testing pic.twitter.com/Xv9w2bIgi9

– Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 26 février 2020

Rapport en cours…

.