Barcelona Test 2 Day 2: Citations des pilotes et de l’équipe

Il y a eu un changement de script le deuxième jour du deuxième test de pré-saison de Formule 1 sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, un jour où Ferrari a dominé les feuilles de temps avec une performance modeste de Sebastian Vettel alors qu’il s’avère que le début presque parfait à la saison de Mercedes n’est pas aussi parfait qu’il n’y paraît.

Alors que Lewis Hamilton l’a garé et a terminé la journée la plus lente de toutes avec seulement 14 tours à son actif, Vettel a battu 145 fois le lieu du Grand Prix d’Espagne et a établi le meilleur temps du processus.

Bien que l’on ne puisse pas faire grand-chose de l’ordre hiérarchique, on peut dire que le groupe propulsé par Honda a l’air racé et tout indique que les quatre ont le potentiel de figurer en Q3 quand cela compte, tandis que le Racing Point RP20 a mis un sourire sur les visages normalement maussades de leurs chauffeurs.

C’est ce que les pilotes et leurs équipes avaient à dire à la fin du cinquième des six jours de tests de pré-saison avant l’ouverture de la saison à Melbourne.

Ferrari

Rapport d’équipe: «Sebastian Vettel a conclu ses essais de pré-saison avec 145 tours, soit 675 kilomètres. Aujourd’hui, l’Allemand a effectué une simulation sans problème d’un week-end de course au volant de la SF1000. La pluie de nuit a fait que Sebastian a attendu que les conditions s’améliorent, se rendant sur le circuit de 4 655 km environ 20 minutes après le feu vert, faisant un tour d’installation sur des pneus intermédiaires. Il a ensuite attendu que la piste soit complètement sèche avant de commencer une simulation de week-end de course avec les pneus C3, C4 et C5. Encore une fois aujourd’hui, le vent a rendu la vie difficile aux pilotes, en particulier dans quelques virages. Juste avant la pause déjeuner, le quadruple champion du monde a effectué une manche de qualification, réalisant son meilleur temps de la journée en 1: 16.841, après avoir bouclé 48 tours à une heure. L’après-midi a vu l’équipe répéter chaque procédure qui a lieu le dimanche d’un Grand Prix. Sebastian a alterné entre les composés C2 et C3 pour cela, complétant les 300 km de course sans aucun problème. Avant la fin de la séance, l’Allemand est reparti sur la bonne voie pour une autre série de courses afin de recueillir plus de données relatives à la maniabilité de la voiture. Lors de cette deuxième séance d’essais, Seb a parcouru au total 229 tours, soit 1 066 kilomètres. Son total de tests hivernaux est donc de 402 tours (1 871 kilomètres) soit environ six Grands Prix.

La dernière journée d’essais voit Charles Leclerc de nouveau sur la bonne voie pour rassembler la masse finale de données à ramener à Maranello en préparation de la manche d’ouverture de la saison, le Grand Prix d’Australie, qui se déroule le 15 mars à Melbourne. »

Sebastian Vettel: «Ce fut une bonne journée en termes de nombre de tours que nous avons réussi à faire, ainsi que pour le fait que nous avons réussi le programme que nous nous étions fixé. Cela dit, je ne pense pas que les temps d’aujourd’hui signifient beaucoup, car, sur les cinq jours de tests que nous avons effectués jusqu’ici, les conditions de piste d’aujourd’hui étaient certainement les pires. La pluie pendant la nuit avait emporté tout le caoutchouc déposé les jours précédents et, en plus, le vent était devenu beaucoup plus fort dès le petit matin, ce qui rendait la conduite plus difficile. Je pense que nous avons fait du bon travail, en nous concentrant principalement sur ce que nous avions à faire, sans trop penser aux temps au tour. Nous n’aurons pas vraiment une image claire jusqu’à Melbourne, mais peut-être même pas là, étant donné que la piste est assez unique. Dans l’ensemble, je suis satisfait de la façon dont les tests se sont déroulés. “

Le # SF1000 de # Seb5 complète 145 tours le dernier jour de # F1Testing est # essereFerrari 🔴

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 27 février 2020

Red Bull

Rapport d’équipe: Un départ humide et des vents forts ont compliqué la course pour l’avant-dernier jour du deuxième test de pré-saison à Barcelone, mais malgré des conditions difficiles, Max et Alex ont parcouru 92 autres tours alors que l’équipe se concentrait sur les courtes courses et la collecte de données. Max était au volant de la RB16 dans la matinée et a réalisé un total de 31 tours avant de remettre la voiture à Alex dans l’après-midi.

Max Verstappen: «C’était un peu dommage avec le temps, donc nous ne pouvions pas vraiment courir autant que nous le voulions, mais dans l’ensemble, c’était positif. Nous avons passé du temps à conduire avec les râteaux aéro, rassemblant toutes les données que nous pouvions et tout s’est bien passé. Chaque jour, nous nous améliorons, en apprenons davantage, et c’est exactement ce que vous attendez des tests. Ce n’était jamais l’objectif de faire autant de tours que la semaine dernière. Je pense que nous avons fait nos longues séries et maintenant il s’agit de vérifier les pièces et d’essayer différentes choses. Tout cela prend du temps et le résultat final est moins de tours, mais je pense que nous avons essayé tout ce que nous voulions aujourd’hui. En ce qui concerne le spin que j’ai eu ce matin, j’ai regardé la séquence et j’ai juste coupé un petit patch humide, que je n’ai pas vu, mais oui, je pense que j’ai juste essayé de prendre un peu trop de route à l’entrée ! “

Alex Albon: «Cet après-midi a été un peu perturbé, principalement à cause du vent, qui était délicat, et il était difficile de bien lire l’équilibre, mais sinon ce n’était pas trop mal aujourd’hui. Tout va bien, mais bien sûr, nous devons examiner les données car il n’était pas si facile de faire des comparaisons directes aujourd’hui. Je pense que demain le temps devrait être bien meilleur. Il y a encore du travail à faire et c’est de cela qu’il s’agit demain: peaufiner les réglages et les réduire. Nous avons fait beaucoup de course à pied et je pense que la chose positive est que nous connaissons la direction qui nous satisfait. Nous avons une bonne base avant le début de la saison. »

Guillaume Rocquelin, responsable de l’ingénierie de course: «Aujourd’hui, nous avions des conditions assez délicates sur la piste car il faisait humide, froid et glissant le matin et venteux l’après-midi. Je pense qu’il aurait été facile de faire des erreurs et de prendre du recul, soit en endommageant la voiture, soit en essayant des choses que nous ne comprenons pas à cause du vent. Nous avons donc été très prudents aujourd’hui et je pense que cela s’est reflété dans le nombre de tours que nous avons effectués. Nous voulions nous assurer que tout ce que nous faisions était sensé, à la fois en termes de ne rien faire de stupide si près de Melbourne, mais aussi, si vous testez, vous voulez vous assurer de savoir ce qui se passe. Nous avons donc effectué des runs courts et des changements adaptés aux conditions pour nous assurer de tirer le meilleur parti de la journée. Demain sera plus ou moins une journée de pilotage pour Max et Alex pour se mettre à niveau et confortable afin qu’ils sachent à quoi s’attendre à Melbourne. »

Nous nous améliorons et apprenons chaque jour 💪 Derniers kilomètres de # F1Testing demain 😎 #KeepPushing

– Max Verstappen (@ Max33Verstappen) 27 février 2020

AlphaTauri

Pierre Gasly: ​​«Ce fut une journée assez bonne et intense. La piste était humide ce matin, ce qui signifiait que nous devions faire la plupart des travaux dans l’après-midi. Nous avons fait plus de 100 tours après le déjeuner, ce qui était super, et avons réussi à faire une simulation de course et à pousser un peu plus la voiture pour voir ce que nous avons. Par rapport à la semaine dernière, les conditions étaient légèrement plus difficiles en raison du vent qui rendait parfois la voiture difficile à conduire. Il y a quelques domaines que nous devons améliorer, mais je peux dire que c’était un test décent pour moi. Je sais qu’il nous reste un peu plus dans nos poches et je suis assez content de la voiture, cependant, Melbourne est assez différente de Barcelone, donc même si je ne veux pas être trop excité, je suis assez confiant pour la première course. “

Jody Egginton, directeur technique: «Ce fut une autre journée bien remplie ici à Barcelone, avec Pierre dans la voiture toute la journée et un programme d’essais varié pour l’équipe. La séance du matin a été compromise par la piste humide, ce qui signifie que nous avons été retardés dans la collecte des données aérodynamiques. Cependant, nous avons couvert plusieurs éléments de test prévus jusqu’à la pause déjeuner et avons pu récupérer une partie du temps perdu. L’après-midi s’est concentré sur un mélange de courses plus courtes et plus longues qui ont fourni beaucoup de données utiles concernant le châssis et les pneus. Daniil sera de retour dans la voiture demain, complétant notre programme d’essais d’hiver 2020 et nos préparatifs pour la première course de la saison. »

Toyoharu Tanabe, directeur technique de Honda F1: «La piste était humide le matin, et comme les deux voitures propulsées par Honda devaient rouler en râteau aéro, elles ont dû attendre dans le garage jusqu’à ce que la piste soit suffisamment sèche. Une fois qu’il a séché et après avoir travaillé sur la configuration de la voiture pendant quelques tours, AlphaTauri s’est lancé dans un programme de simulation de course, faisant beaucoup de course avec différentes charges de carburant. Tout s’est bien passé et Pierre a réussi 139 tours. Red Bull travaillait sur un programme différent, avec ses deux pilotes dans la voiture aujourd’hui, faisant des courses plus courtes, changeant fréquemment les paramètres de la voiture et nous avons exécuté notre PU en conséquence, ce qui nous a permis de le tester dans diverses conditions. Il sera important d’avoir une dernière journée productive demain, avant de se concentrer sur Melbourne et la première course de l’année. »

"Nous avons fait plus de 100 tours après le déjeuner, ce qui était super, et nous avons réussi à faire une simulation de course et à pousser un peu plus la voiture pour voir ce que nous avons." @PierreGASLY lors de sa dernière journée de test

– Scuderia AlphaTauri (@ AlphaTauriF1) 27 février 2020

Mercedes

Valtteri Bottas: «De toute évidence, la course d’aujourd’hui le matin était légèrement limitée par le temps humide. Mais nous avons eu quelques essais avec le pneu intermédiaire, ce qui est toujours utile. Nous avons eu une bonne impression sur ce pneu dans ces conditions et avons recueilli de bonnes informations. La session a été légèrement perturbée par des drapeaux rouges, nous avons donc manqué certains des éléments de test que nous avions prévu de faire. Cependant, nous avons encore effectué quelques bons longs parcours et des travaux de configuration – nous avons donc obtenu un kilométrage décent. Il me reste un après-midi dans la voiture, que j’ai vraiment hâte de voir. Je me sens plutôt prêt à courir. Nous avons eu quelques problèmes ici et là, mais l’équipe travaille à les résoudre et nous allons tout régler pour demain. »

Lewis Hamilton: «Je n’ai eu que 14 tours aujourd’hui, mais pendant ces 14 tours, tout allait bien. Ce n’est évidemment pas idéal que nous n’ayons pas eu une journée complète de rodage et nous avons rencontré ce problème, mais il y a beaucoup d’apprentissage à tirer de la journée. Plutôt que de regarder les aspects négatifs, nous avons découvert certaines choses sur lesquelles nous devons travailler, et nous continuerons à insister pour les résoudre et continuer à travailler loin. J’ai hâte d’être de retour dans la voiture demain matin et d’augmenter le kilométrage que nous avons déjà atteint. “

James Allison: «C’est frustrant quand il n’y a que six jours de tests hivernaux, passer la moitié d’une journée dans le garage. Mais, néanmoins, nous avons fait du bon travail ce matin avec Valtteri. De plus, dans la course solitaire que nous avons gérée avec Lewis cet après-midi, nous avons réussi à obtenir un point de données très utile de la voiture. Nous sommes heureux d’en savoir plus sur son comportement, et nous sommes rassurés que dans des conditions venteuses, la voiture ait encore un bon rythme. Nous attendons avec impatience demain, où nous aurons beaucoup de temps avec les deux pilotes sur les pneus plus souples; travailler sur la configuration et les performances en un seul tour. “

💬 «Plutôt que de regarder les aspects négatifs, nous avons découvert certaines choses sur lesquelles nous devons travailler, et nous continuerons à insister pour les résoudre et continuer à travailler loin. J'ai hâte d'être de retour dans la voiture demain et d'augmenter le kilométrage que nous avons déjà atteint. » – @LewisHamilton

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 27 février 2020

Racing Point

Lance Stroll: «Nous avons fait beaucoup de tours – mon cou va être un peu raide le matin! Nous avons été un peu retenus par la pluie le matin et il y avait vraiment du vent l’après-midi, ce qui a un peu compromis la course pour tout le monde. Mais dans l’ensemble, un bon fonctionnement et la voiture se sentait assez bien là-bas. Il s’agit de tests, donc nous ne savons pas ce que tout le monde fait – mais ce qui compte, c’est que nous avons fait des progrès au cours des deux dernières semaines. Nous avons définitivement amélioré la voiture en termes d’équilibre sur les courtes et les longues courses et l’équipe a fait un excellent travail pour la composer de plus en plus au fil des jours. C’est un peu bizarre d’avoir moins de temps dans la voiture par rapport aux années précédentes, mais je dirais que cela a été ma meilleure pré-saison jusqu’à présent. Je me sens frais après tout cet entraînement hors saison et prêt à partir en course. “

Tom McCullough, directeur de l’ingénierie de la performance: «Ce fut une journée un peu difficile, principalement en raison du démarrage humide et des conditions généralement froides. Lorsque la piste s’est finalement asséchée, le vent est devenu particulièrement fort – le plus fort qu’il ait été jusqu’à présent. Malgré les vents forts, Lance ne s’est pas trompé de pied, maximisant ainsi le temps de piste disponible. À la lumière des conditions météorologiques, nous avons priorisé ce qui était possible de réaliser avec notre plan de test, avec quelques courses de performance le matin sur les composés plus mous suivies de courses plus longues l’après-midi, malheureusement interrompues par des drapeaux rouges. Dans l’ensemble, une journée de limitation des dommages en termes de productivité – mais la voiture a fonctionné de manière fiable et nous avons approfondi notre compréhension de la façon de travailler avec elle, ce qui est un apprentissage précieux avant Melbourne. “

Un dernier jour de # F1Testing reste!

Où est passé le temps?! 😲

Nous ferons en sorte que la dernière journée en vaille la peine 💪 # F1 pic.twitter.com/FQzkuPCoPv

– BWT Racing Point F1 Team (@ RacingPointF1) 27 février 2020

McLaren

Lando Norris: «Je suis content de la journée. Nous avons fait beaucoup de tours, beaucoup de courtes courses et presque une course complète. Nous avons acquis une bonne compréhension de la voiture, à la fois seul sur la piste et en suivant d’autres voitures – un peu un mélange vraiment, ce qui est habituel lors des tests. C’était une façon décente de terminer la pré-saison pour moi, nous donnant une bonne compréhension des domaines sur lesquels nous devons travailler alors que nous nous préparons pour l’Australie. »

James Key, directeur technique: «Une journée complète aujourd’hui avec Lando et une approche différente par rapport aux autres jours de test. Nous avons présenté et testé d’autres développements aujourd’hui, mais au-delà de cela, nous avons commencé à explorer les performances de la voiture et à terminer certains travaux de configuration avec Lando avant le début de la saison. Tout cela a fonctionné comme prévu et nous a donné des informations intéressantes et importantes. Nous avons hâte de faire de même avec Carlos demain. Cet après-midi, nous avons fait des courses plus longues, ce qui nous a donné plus d’informations sur la voiture au niveau du carburant de course, ce qui était une bonne pratique pour Lando lors de son dernier jour avant de frapper Melbourne.

«Nous savons à quoi sert la voiture et sur quoi nous devons travailler.» @ LandoNorris discute avec les médias après # F1Testing.

– McLaren (@ McLarenF1) 27 février 2020

Williams

Dave Robson, responsable de la performance des véhicules: «Aujourd’hui, Nicholas a terminé sa préparation en voiture avant le début de la nouvelle saison de course. Il a connu une journée productive, parcourant 160 tours malgré le démarrage humide et les drapeaux rouges. Nous avons pu terminer quelques travaux de configuration supplémentaires, en nous appuyant sur les données que nous avons collectées depuis mercredi de la semaine dernière. Nous avons ensuite poussé la voiture un peu plus fort en utilisant le plus doux de la gamme composée Pirelli 2020. Après le déjeuner, nous avons pu compléter une consommation de carburant plus élevée, donnant à Nicholas une expérience précieuse de la gestion des composés C2 et C3, qui seront respectivement les composés principaux et optionnels en Australie, et les composés optionnels et qualifiants à notre retour à Barcelone. en mai. Il y avait du temps à la fin de la journée pour donner à l’équipage des stands des essais en direct utiles. La voiture et le PU se sont bien comportés aujourd’hui, et nous avons pu tirer le meilleur parti de la fiabilité pour pousser la voiture un peu plus fort. Nous visons à poursuivre ces progrès demain lorsque George se joindra à nous pour sa dernière journée dans la voiture avant de nous diriger vers l’Australie. »

Nicholas Latifi: «Dans l’ensemble, ce fut une journée positive et j’ai pu découvrir la voiture dans les deux versions comme vous le feriez lors d’un week-end de course. Nous avons concentré notre matinée sur les performances et j’ai finalement pu sentir les limites de la voiture. Malheureusement, les conditions de piste de ce matin ont gêné notre course et, de ce point de vue, nos simulations de performances n’étaient pas aussi représentatives que je l’aurais souhaité. Dans l’après-midi, nous avons poursuivi nos simulations de course et j’ai pu faire beaucoup de tours au tableau. Je pense qu’aujourd’hui s’est bien passé, nous n’avons eu aucun problème et j’ai pu rattraper le kilométrage perdu des jours précédents. C’était la dernière fois que j’aurais eu la chance de conduire la voiture, j’ai hâte d’arriver à Melbourne et de faire mes débuts en Formule 1 avec l’équipe. »

1⃣6⃣1⃣ tours pour @NicholasLatifi et P4 lors de sa dernière journée en voiture lors des essais 👏

Une journée vedette du Canadien F1 # F1Testing #WeAreWilliams pic.twitter.com/jvaAC70WmR

– ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 27 février 2020

Haas

Rapport d’équipe: «L’avant-dernière journée des essais de pré-saison sur le Circuit de Barcelone – Catalogne a vu Kevin Magnussen revenir au volant du Haas VF-20 jeudi. Le Danois a enregistré un total de 111 tours sur le site espagnol de 4 655 kilomètres (2 892 milles), s’ajoutant aux 110 qu’il a accumulés lors du test d’ouverture de la semaine dernière. Le meilleur temps de la journée de Magnussen a été de 1: 18,225 pour se classer 9e au classement général de 13 pilotes. La pluie de nuit signifiait pour la première fois lors des essais de pré-saison que les pneus intermédiaires Cinturato de Pirelli étaient entrés en action – Magnussen utilisant un ensemble pour son tour d’installation sur la piste humide. C’était en milieu de matinée avant que les conditions ne se dessèchent, Magnussen passant les deux heures précédant la pause déjeuner sur une série de courts relais sur le pneu C3 pendant 31 tours. D’autres sorties de base ont suivi dans l’après-midi, en utilisant le pneu C2 pendant 20 tours, avant que Magnussen ne se mette à travailler sur une simulation de course de 60 tours qui s’est poursuivie jusqu’au drapeau à damier.

Vendredi, dernier jour des essais de pré-saison, Magnussen revient dans le VF-20 le matin avant que Grosjean ne termine l’action sur la piste dans l’après-midi. »

Romain Grosjean: «Dans l’ensemble, la journée a été très positive. Nous avons été un peu retardés en début de journée car nous avons choisi de ne pas courir du tout dans des conditions humides, nous avons simplement fait notre tour d’installation puis attendu que les choses sèchent. Nous avons eu une simulation de course complète à la fin de la journée, ce qui était agréable à terminer avant de nous diriger vers l’Australie. Il est toujours très intéressant d’avoir un premier aperçu de l’évolution de la voiture sur une distance de course. Aujourd’hui nous a permis de vivre cela pour la première fois et c’était très positif. Nous continuerons de travailler demain et nous nous tournerons vers l’Australie. »

Guenther Steiner: «Juste un autre jour de tests vraiment, rien d’excitant ne s’est produit aujourd’hui, on pourrait dire que cela s’est passé sans incident. Nous sommes sortis un peu tard à cause du temps, c’était le même problème pour tout le monde. Nous avons eu une simulation de course aujourd’hui, nous pensions que nous pourrions avoir du mal avec le départ différé, mais nous l’avons fait. C’est l’une des choses que nous voulions cocher notre liste de contrôle et cela s’est bien passé. Un jour de plus maintenant. “

Lorsque vous réalisez qu'il ne reste que quelques heures pour attendre la première de Drive to Survive Season 2 sur @netflix 😁

– Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 27 février 2020

Alfa Romeo

Rapport d’équipe: «Les tests ne sont pas toujours une opération simple. Comme le mot lui-même le suggère, il s’agit souvent de repousser les limites, d’explorer les limites de ce que l’homme et la machine peuvent faire, en essayant d’aller un peu plus loin que nous ne l’avons été auparavant. Comme il est donc naturel dans un tel environnement, certains jours peuvent être un peu plus difficiles que d’autres. Aujourd’hui, après quatre séances de course sans problème, nous avons eu une de ces journées. Un peu de temps a été perdu; pas de drame, pas de soucis – juste le désir de revenir sur les rails le plus tôt possible pour continuer notre travail et pousser, pousser plus loin sur le chemin de l’Australie. Nous savons comment gérer les jours difficiles et revenir plus forts, plus motivés; nous savons comment relever ces défis – après tout, nous savons à quel point une journée de test peut être éprouvante.

Xevi Pujolar, responsable de l’ingénierie de piste: «Après près de deux semaines de fonctionnement sans problème, nous avons eu un peu de journée stop-start aujourd’hui. Nous avons perdu un peu de temps le matin quand nous nous sommes arrêtés et avons dû réparer la voiture, et notre programme a été interrompu par quelques drapeaux rouges. Il était assez difficile d’obtenir un fonctionnement régulier, mais c’était la même situation pour tout le monde. Notre simulation de course s’est bien passée: nous avons dû envoyer la voiture sans trop de travail de configuration, nous savons donc que nous pouvons améliorer notre rythme un peu décemment. Nous allons maintenant nous concentrer sur notre dernière journée d’essais avant Melbourne: Kimi sera dans la voiture demain et suivra un programme similaire à ce que nous avions prévu pour aujourd’hui. »

Antonio Giovinazzi: «Ce fut une journée difficile depuis le début. J’ai fait une erreur lors d’une de mes premières descentes, lorsque la piste était humide, et cela nous a coûté un peu de temps le matin. Lorsque nous sommes repartis dans l’après-midi, les drapeaux jaunes ont gâché notre simulation de qualification et nous n’avons pas pu vraiment faire de tour. Au moins, nous avons pu suivre notre programme de longs runs: le vent était très fort et nous avons eu un peu de mal, mais nous avons pu le faire. C’était la dernière fois dans la voiture avant Melbourne pour moi: je suis satisfait de ces deux semaines, nous devons nous concentrer sur notre travail et essayer d’être forts dès le départ en Australie. »

C'est un tour d'aujourd'hui! 🏁 93 tours effectués pour @Anto_Giovinazzi avant la dernière journée d'essais demain avec Kimi au volant. F1 # F1Testing

– Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 27 février 2020

