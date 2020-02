Barcelona Test 2 Day 3: C’est un tour d’horizon, mais que se passe-t-il?

La deuxième strophe des essais de pré-saison de Formule 1 2020 s’est terminée vendredi, la sixième journée de course sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, avec Valtteri Bottas en tête des écrans de chronométrage à la fin des débats.

Mais le cirque F1 quitte l’Espagne avec de nombreuses questions sans réponse concernant les performances et l’ordre hiérarchique. Aucune équipe n’a montré sa vraie main, les PU ont été refusés et l’ensachage a été le mot à la mode, en particulier au cours des trois derniers jours.

Mercedes est fort et ne se trompe pas, oui, ils ont eu des problèmes et ont bloqué quelques moteurs, ils essayaient une foule de gadgets, y compris DAS qui se révèle être une tempête dans une tasse de thé. Assurez-vous qu’ils arrivent à Melbourne avec un vilain kit.

Le meilleur moment de la journée pour Bottas était probablement inférieur d’une seconde ou plus à ce que la W11 peut offrir sur le site du Grand Prix d’Espagne, mais être top envoie un signal de toutes sortes. Le meilleur effort de Bottas de 1: 16,195 a été bon pour la première place sur les feuilles de temps et a été deux dixièmes plus rapide que son coéquipier Lewis Hamilton en cinquième position. La paire accumule à nouveau un kilométrage impressionnant au milieu de points d’interrogation sur la fiabilité.

Max Verstappen a été le deuxième plus rapide, le pilote Red Bull provoquant un flottement lorsqu’il s’est opposé au C4 Pirelli, le deuxième pneu le plus rapide et malgré un moment lors de sa première tentative, son deuxième effort a été bon pour la deuxième place par +0,073 de seconde.

Avec tout le monde en gardant sa poudre sèche, Verstappen avait hâte de déclencher un méga tour et l’a fait en boulonnant du caoutchouc frais, mais ce n’était que pour le taquiner alors qu’il baissait ses efforts et éteignait le gaz.

Daniel Ricciardo souriait à nouveau après avoir terminé la journée le troisième plus rapidement après ses 65 tours en piste, à huit centièmes du meilleur temps, et le point culminant du programme d’essais de Renault qui semblait tarder à démarrer.

Ferrari sera ravi des gigantesques 178 tours de Charles Leclerc dans la journée – près de trois distances de Grand Prix – car ils n’ont jamais vraiment déchaîné leur groupe motopropulseur. Il était à un dixième et demi du temps de référence.

