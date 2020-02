Barcelona Test Day 3: Citations des pilotes et de l’équipe

C’est donc un tour! La première strophe des essais de pré-saison de Formule 1 2020 est terminée et il serait juste de dire que la plupart des équipes ont l’air bien préparées, la fiabilité globale assez étonnante et, bien sûr, de nombreux points de discussion.

Lors de la finale des trois jours sur le Circuit de Catalunya-Barcelone, c’est ce que les pilotes et les équipes avaient à dire sur leur fortune.

Mercedes

Valtteri Bottas: «C’était vraiment amusant aujourd’hui, surtout de faire des courses plus courtes et de pouvoir pousser la voiture un peu plus près des limites – voir un peu plus les performances de la voiture. Je l’ai apprécié et je me sentais vraiment bien là-bas. On dirait que nous avons fait un pas avec l’installation depuis hier. La voiture est très agréable à conduire et je suis sûr qu’avec un peu plus de travail la semaine prochaine, nous pouvons l’améliorer, ce qui sera l’objectif. Dans l’ensemble, ce fut un très bon premier test, nous avons apporté quelques améliorations chaque jour avec la voiture. Un grand bravo à chaque membre de l’équipe pour livrer la voiture et le moteur – excellent travail! J’ai hâte de retourner dans la voiture la semaine prochaine. “

Lewis Hamilton: «C’est un gros effort de la part de l’équipe et formidable de voir que la fiabilité est aussi solide qu’elle l’est. La voiture s’est plutôt bien sentie. La première semaine a été solide et nous avons un bon kilométrage. C’est une véritable démonstration de tout le travail incroyable que tout le monde a fait à l’usine et ici sur la piste. Je suis vraiment fier de tout le monde. Nous devons continuer à travailler dur, analyser toutes les données de cette semaine et découvrir comment nous pouvons faire avancer la voiture et construire sur tout la semaine prochaine. “

James Allison, directeur technique: «Après le bref hiatus d’hier, il était bon d’avoir une journée solide de fonctionnement fiable et ininterrompu aujourd’hui. Les deux pilotes ont terminé un programme de travail de configuration et un premier aperçu de la gamme de composés plus souples. Juste un aperçu très rapide de cela, mais une préparation vraiment utile pour la deuxième semaine de test où nous avons plus de caoutchouc souple à apporter. Ce fut une bonne première semaine, la voiture a été largement fiable et les performances ont été raisonnablement bonnes tout au long de la semaine. Il y a bien sûr beaucoup de choses sur lesquelles travailler et nous essaierons de le faire au cours de la deuxième semaine. Mais c’est une très bonne base de référence. À la fin de cette première semaine, nous commençons à avoir une idée de la position de toutes les équipes dans l’ordre hiérarchique et surtout maintenant quelques distances de course ont diminué. Mais ce sera vraiment intéressant au cours de la deuxième semaine, alors que nos estimations commencent à s’affiner. »

Ferrari

Rapport d’équipe: «La dernière journée du premier test de pré-saison sur le circuit Barcelone-Catalogne s’est avérée plus exigeante que prévu pour la Scuderia Ferrari Mission Winnow. Sebastian Vettel a parcouru un total de 100 tours, soit 465,5 kilomètres, ce qui était moins que prévu, en raison d’un problème avec le groupe moteur du SF1000, en milieu de matinée. L’Allemand a commencé sa journée à 9 heures, en effectuant des tours de vitesse constants pour acquérir des données spécifiques. Sebastian a ensuite continué à courir pour évaluer le SF1000 dans diverses configurations, en utilisant les pneus composés C2 et C3 et c’est sur ce dernier qu’il a réalisé son meilleur temps en 1: 18,384. Vettel a effectué une autre manche peu avant 10h30, mais après quelques tours, il y a eu un problème avec le groupe moteur. L’équipe a demandé à Vettel de garer la voiture immédiatement sur le côté de la piste, afin de limiter les dommages afin qu’une enquête approfondie sur le problème puisse être menée plus tard. Une fois de retour dans le garage, l’équipe s’est immédiatement mise à changer l’unité d’alimentation, en envoyant directement celle endommagée à Maranello. À ce stade, Vettel avait effectué 40 tours. À 14h18, le SF1000 était de nouveau prêt à l’action et Vettel a poursuivi le programme, faisant quelques départs d’entraînement. Dans l’après-midi, l’Allemand a effectué 60 autres tours, portant le total de la journée à 100. En une journée et demie au volant, Seb a parcouru 173 tours, soit 805 kilomètres (près de trois distances de course). Au cours de ses trois premiers jours de course, le SF1000 a parcouru 354 tours, soit 1 648 kilomètres. Le deuxième et dernier test de pré-saison aura lieu à partir de mercredi prochain, à nouveau pendant trois jours sur le circuit Barcelone-Catalogne. Le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 2020 se déroule en Australie le 15 mars.

Mattia Binotto, Team Principal: «Nous avons adopté une approche radicalement différente de ce premier test de pré-saison par rapport à l’année dernière. Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur l’évaluation de chaque aspect du potentiel de la voiture, en exécutant plusieurs configurations différentes, à la fois aérodynamiques et mécaniques, afin de recueillir autant de données que possible. Nous allons maintenant rentrer chez nous et analyser tout cela, en le comparant à celui rassemblé dans les simulations que nous avons exécutées sur l’ordinateur et sur le simulateur réel que nous avons à Maranello. Dans le test de la semaine prochaine, nous commencerons à enquêter sur les performances, à travailler sur la configuration et à avancer avec les tests habituels en qualifications et en course afin d’être bien préparés pour la manche d’ouverture en Australie. »

Red Bull

Alex Albon: «Cette semaine, nous nous sommes davantage concentrés sur la fiabilité et les vérifications des systèmes qu’autre chose et tout s’est très bien passé. La voiture se sent bien et chaque fois que nous sortons, elle se sent de mieux en mieux. Il s’agit d’acquérir une expérience de la voiture, d’apprendre ce que nous pouvons en faire et de se préparer pour Melbourne. Les principaux domaines sur lesquels nous devions travailler se sont certainement améliorés. Je pense que nous semblons forts et par rapport à l’année dernière, nous avons fait un bon pas en avant. Je pense que nous avons commencé à courir et nous avons maintenant une très bonne base de référence pour la semaine prochaine. “

Guillaume Rocquelin, responsable de l’ingénierie de course: «Ce fut un test très réussi pour toute l’équipe et à mon avis, l’une des premières semaines de tests de pré-saison les plus satisfaisantes que nous ayons eu depuis un certain temps. Nous n’avons eu aucun problème et la voiture a fonctionné très bien. Nous avons eu un petit problème sur la voiture le matin mais c’était une solution facile et Max a pu terminer une simulation de course complète. Nous étions sur le même chemin avec Alex dans l’après-midi, mais malheureusement, il y avait quelques drapeaux rouges, nous n’avons donc pas tout fait. Malgré ces retards, il a quand même réussi à parcourir plus de 80 tours, nous sommes donc très heureux. Nous sommes en bonne forme et nous avons maintenant une très bonne plate-forme pour la deuxième semaine où nous espérons pouvoir ajouter encore plus de performances. “

Racing Point

Promenade Lance: «Après avoir roulé l’après-midi de la journée d’ouverture, je me sentais bien de reprendre le volant pour une journée complète de course. Nous avons couvert de nombreux tours, collecté les données et parcouru la liste des emplois. Le RP20 se sent très différent de la voiture de la saison dernière et je pense que nous sommes bien mieux maintenant que nous ne l’étions cette fois l’année dernière. Vous ne savez jamais ce que font les autres, nous nous concentrons donc uniquement sur notre propre travail. Nous avons définitivement une bonne base sur laquelle bâtir. »

Tom McCullough, directeur de l’ingénierie de la performance: «Nous avons eu un début positif pour le dernier jour du premier test en complétant tous les éléments de test de performance de configuration que nous avions planifiés. Lors de la dernière course de Lance dans la matinée, nous avons rencontré un problème de capteur de boîte de vitesses, mais nous l’avons résolu pendant le déjeuner et sommes revenus dans l’après-midi, en nous concentrant sur les performances à long terme. Le problème du déjeuner et de quatre drapeaux rouges signifiait que la journée n’était pas aussi productive que nous l’espérions et malgré seulement 116 tours, notre apprentissage du RP20 s’est poursuivi. Je pense que nous pouvons dire que nous avons connu un démarrage positif des tests hivernaux. À partir de là, nous devons analyser les données que nous avons collectées et revenir la semaine prochaine pour nous assurer que les trois derniers jours avant Melbourne sont aussi fructueux que possible. »

McLaren

Carlos Sainz: «En général, ce fut une autre bonne journée pour tout le programme d’essais, tout en comprenant la nouvelle voiture et en travaillant sur nos éléments d’essai. J’ai hâte de commencer une deuxième semaine de tests après une première positive. “

Lando Norris: «Ce fut une journée décente. Ce n’était pas parfait, avec quelques petits revers ici et là, et quelques drapeaux rouges aussi, ce qui signifiait que nous n’avions pas pu faire autant de tours que prévu, mais nous n’en avons manqué que quelques-uns. En dehors de cela, j’ai eu une meilleure sensation pour la voiture et je me sens plus en confiance. Nous avons fait quelques pas en avant. Dans l’ensemble, ce fut une journée positive. Ces trois premiers jours ont été une façon positive de commencer la saison et de nous préparer pour la semaine prochaine. »

Andreas Seidl, directeur d’équipe: «La première partie des tests d’hiver est terminée. Je suis très satisfait du résultat de ce test, grâce à une préparation minutieuse et à une exécution très disciplinée et ciblée par toute l’équipe. Nous avons pu cocher toutes les cases que nous avions sur notre liste d’emplois pour cette première partie de la campagne d’essais hivernaux. En termes de fiabilité, ce fut le meilleur premier test hivernal que nous ayons eu depuis de nombreuses années. C’est une belle récompense pour tous les membres de l’équipe, et la preuve que le travail acharné de l’hiver porte ses fruits. En ce qui concerne les performances, la voiture s’est comportée comme prévu compte tenu des différentes étapes et tests que nous avons effectués au cours des trois derniers jours. Nous utiliserons les prochains jours jusqu’au deuxième test pour analyser en détail toutes les données que nous avons collectées. Nous reviendrons mercredi prochain et continuerons à travailler sur notre préparation pour Melbourne et à extraire plus de performances du MCL35. Merci à toute l’équipe ici sur la piste et à la maison à Woking, à nos collègues de Renault, et à Lando et Carlos pour leur travail acharné et leur engagement. Nous y retournons. »

AlphaTauri

Daniil Kvyat: «Je pense qu’aujourd’hui nous nous sommes sentis assez courts, ce n’était qu’une demi-journée, mais c’était productif car nous en avons tiré le maximum. Nous avons eu beaucoup de tests de haute qualité et avons essayé de couvrir autant de tours que possible, nous avons donc bien fait à cet égard. Maintenant, nous devons tout analyser et travailler sur plus de tests pour être prêts pour la semaine prochaine. La voiture se sent comme si elle était dans le stade et nous la perfectionnons toujours comme tout le monde, mais le sentiment initial est que nous avons fait des progrès par rapport à l’année dernière. Il est difficile de dire combien ou si c’est suffisant, mais nous essayons toujours de libérer le plein potentiel de la voiture, à la fois sur les courtes et les longues courses. “

Pierre Gasly: «Ce fut un après-midi vraiment positif, j’ai eu quelques tours de plus dans la voiture et j’ai effectué quelques tests supplémentaires. Nous avons réussi à faire tout notre programme à long terme. Malheureusement, nous avons eu un petit retard vers la fin de la journée, ce qui signifiait que nous ne pouvions pas terminer nos courses de performance, mais ce n’était pas un gros problème car il était déjà couvert par Daniil lors de la séance du matin. Dans l’ensemble, les trois jours ont été positifs pour l’équipe, il y a beaucoup de choses à analyser pour la semaine prochaine, donc nous pouvons trouver encore plus de performances. »

Jonathan Eddolls, ingénieur en chef des courses: «Nous avons terminé une autre journée de test réussie à Barcelone pour conclure ce qui a été une période assez intense de trois jours. Daniil a conduit le matin et a commencé la journée avec le râteau aéro typique en marche et quelques travaux de cartographie supplémentaires. L’analyse des données de la nuit dernière a révélé des instructions de configuration intéressantes, elles ont donc été explorées plus avant au cours des courtes séries de C3 le matin pour confirmer les résultats. Nous avons ensuite donné à Daniil la possibilité de rouler sur le composé C4 et la voiture s’est bien comportée dans cette configuration. Il a clôturé la matinée par deux longues descentes sur le complexe C2, testant des éléments pour aider à la gestion des pneus afin d’acquérir des connaissances pour la saison à venir. Pierre a repris l’AT01 pour l’après-midi et a prévu un certain nombre d’essais mécaniques et aérodynamiques sur de courtes et longues courses. Malheureusement, nous avons perdu un peu de temps de test à la fin de la journée car nous avons dû renouveler une fixation dans le sol – c’était une pièce simple mais longue à réparer. Nous sommes déjà à mi-chemin de la course sur piste avant Melbourne, mais nous avons rassemblé beaucoup de données en explorant l’enveloppe de l’AT01 et avons déjà une bonne compréhension du comportement et des caractéristiques de la voiture. L’équipe passera les prochains jours à analyser les données en détail et à introduire les résultats dans la matrice de test pour les trois derniers jours de test la semaine prochaine. »

Franz Tost, directeur d’équipe: «Nous avons eu trois jours d’essais très fructueux ici à Barcelone, parcourant plus de 100 tours par jour – 384 au total – et avons beaucoup appris sur la voiture, mais nous devons encore travailler sur la configuration finale. Cependant, je pense que nous allons dans la bonne direction, ce qui est bon signe. Dommage que nous ayons perdu du temps sur la piste aujourd’hui en raison d’un petit problème vers la fin de la journée, mais nous avons bien compris la nouvelle aérodynamique de la voiture. Nous avons également effectué quelques longues courses, ce qui nous a permis d’avoir une idée plus précise de l’usure et de la dégradation des pneus. Les ingénieurs ont maintenant beaucoup de données à analyser pour revenir bien préparés la semaine prochaine pour le deuxième test. En général, je dois dire que la Scuderia AlphaTauri semble être en bonne position pour l’année à venir. »

Toyoharu Tanabe, directeur technique Honda F1: «Le dernier jour du premier test de 2020, nos deux équipes ont bouclé un bon nombre de tours. Pour la Scuderia AlphaTauri, Daniil a roulé le matin et Pierre l’après-midi pour un total de 121 tours. AlphaTauri a continué à travailler sur l’optimisation du PU. Nous avons maintenant beaucoup de données à analyser au milieu des tests de pré-saison. Le beau temps et le fait qu’il y ait eu très peu de drapeaux rouges au cours des trois derniers jours signifie que ce fut un premier test très productif pour Honda et nos deux équipes. Nous avons maintenant quatre jours avant le deuxième test et tout le monde au Japon, au Royaume-Uni et ici en Espagne va être très occupé à analyser une énorme quantité de données, pour faire un pas en avant dans les trois derniers jours de temps de piste avant le première course. Au total, les quatre voitures propulsées par Honda ont parcouru 855 tours, soit une distance de 3 980 025 kilomètres. »

Williams

Dave Robson, responsable de la performance des véhicules: «Nicholas était de retour dans la voiture aujourd’hui et nous avions un programme complet prévu pour lui. Malheureusement, au cours de la matinée, nous avons vu quelque chose dans les données qui nous a inquiétés au sujet du bloc d’alimentation. Une enquête ultérieure a signifié que nous ne pouvions pas reprendre le chemin avant la fin de l’après-midi. Cependant, les mécaniciens ont fait un excellent travail de reconstruction de la voiture pour nous faire sortir à temps pour terminer un nouveau pneu utile. Nous avons pu terminer la journée avec une série d’arrêts aux stands, ce qui a été une expérience précieuse pour Nicholas et lui a donné une appréciation de la rapidité des arrêts une fois que nous serons arrivés aux affaires sérieuses de la course à Melbourne. Nous avons maintenant quelques jours pour passer en revue les résultats de cette semaine avant de commencer les trois derniers jours de tests avant la course d’ouverture de la saison. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous avons eu une semaine d’ouverture productive avec le nouveau FW43 et nous sommes impatients de faire évoluer les performances la semaine prochaine. »

Nicholas Latifi: «Ce n’était pas le jour que j’espérais en terme de course. J’ai reflété le programme de George d’hier en termes de séquence, avec beaucoup de descentes aérodynamiques le matin, puis j’ai pu obtenir quelques tours de force avant de voir des problèmes potentiels dans les données PU. Cependant, les gars ont fait un excellent travail pour reconstruire la voiture et me ramener là-bas. Nous avons eu une dernière heure occupée de la journée, testant beaucoup d’articles et maximisant le temps de fonctionnement. Le manque de temps de piste était regrettable, mais c’est ainsi que les tests se passent parfois. J’espère que nous pourrons compenser le kilométrage que nous avons manqué la semaine prochaine. »

Haas

Romain Grosjean: «C’était une très bonne matinée et une très bonne première semaine. Nous avons fait beaucoup de tests et nous avons vu les temps au tour chuter des autres. Nous avons continué à travailler sur ce que nous voulions, nous avons testé autant d’options que possible sur la voiture. En général, cela a été très positif, tout ce que nous avons testé a été bon. Nous avons dirigé tout le programme que nous avions prévu pour la matinée – j’en suis très heureux. “

Kevin Magnussen: «Dans l’ensemble, les tests ont été positifs pour nous cette semaine. Nous avons eu deux jours et demi de bonne course solide avec tout ce qui correspond à nos attentes – j’en suis très heureux. J’ai hâte de voir la semaine prochaine et de me lancer dans des performances plus élevées et de pousser la voiture un peu plus fort. Nous allons travailler sur plus de configuration et ainsi de suite. Comme je l’ai dit, je suis satisfait de cette semaine. “

Guenther Steiner, directeur d’équipe: «Les deux premiers jours de test ont été très bons pour nous, sans problème et avec beaucoup de données, nous avons fait beaucoup de choses. Aujourd’hui a été un peu plus gênant, mais ces choses peuvent arriver. Le matin, nous avons eu un petit problème qui nous a gardés dans le garage pendant une demi-heure. Après cela, les tests se sont bien passés avec Romain (Grosjean). Ensuite, nous avons eu une jante endommagée en raison d’un problème avec l’entretoise de roue, ce qui a finalement causé la crevaison pour Kevin (Magnussen). Malheureusement, la voiture était trop endommagée pour que cela vaille la peine d’essayer de la récupérer. Nous aurions peut-être pu revenir pendant une demi-heure, mais cela ne sert à rien. Nous avons décidé de bien nous préparer pour la semaine prochaine car nous changeons de châssis. Pour résumer, ça n’a pas été une mauvaise semaine, juste cet après-midi a été la seule mauvaise partie – le reste a été très bon. “

Alfa Romeo

Jan Monchaux, directeur technique: «Nous terminons la première semaine de tests avec les connaissances que nous avons faites aussi bien que prévu. Nous avons couru sans problèmes pendant trois jours, complétant tous les tests que nous avions sur notre liste et plaçant le troisième kilométrage le plus élevé de toutes les équipes sous nos ceintures. La première semaine a été consacrée à la fiabilité et au fonctionnement de tous les systèmes, tandis que la semaine prochaine, nous nous concentrerons davantage sur les performances de notre voiture. Notre travail est bien sûr loin d’être terminé: nous devrons continuer à travailler dur, à la fois en usine et ici sur la piste, afin d’être prêts pour la saison à venir. »

Antonio Giovinazzi: «Je suis assez satisfait de notre travail, aujourd’hui et toute la semaine. Les premières sorties dans une nouvelle voiture sont un moment très excitant mais vous ne pouvez pas vraiment quitter l’objectif principal, qui est d’obtenir un bon kilométrage et de donner à l’équipe les retours dont elle a besoin. Nous avons pu courir sans problèmes et c’est l’essentiel. Pour moi, chaque nouveau tour, chaque nouvelle course signifie gagner en confiance avec la nouvelle voiture: je suis impatient de ressentir davantage ce sentiment la semaine prochaine. »

