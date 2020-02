Barcelona Testing Day 1: Bottas mène, hoquet pour Ferrari

Valtteri Bottas a réussi à faire en sorte que Mercedes reprenne là où elle s’était arrêtée la saison dernière, en tête des feuilles de temps lors de la première session des essais de Formule 1 2020 sur le Circuit de Barcelone-Catalunya.

En tête avec un temps de 1: 17,313 sur le pneu C3, le Finlandais était 0,062 seconde plus rapide que le Racing Point de Sergio Perez (également C3), et 0.474s plus rapide que le troisième Red Bull de Max Verstappen, qui était équipé du C2 plus lent.

Une session sans incident significatif, toutes les équipes ont pu accumuler un kilométrage décent, Verstappen ouvrant la voie en tant que premier à parcourir une distance de course (66 tours), et complétant un total de 91 avant la fin de la session. une fin. Bottas a terminé deuxième avec 78 tours.

Les stars des tests de l’année dernière, Ferrari a connu un début un peu difficile pour sa campagne 2020, d’abord avec le chauffeur prévu Sebastian Vettel contraint de se retirer en raison d’une maladie, puis avec le remplaçant Charles Leclerc coincé dans le garage pendant une longue période. Au final, le Monégasque a terminé septième le plus rapide, à 0,976 seconde.

Rapport en cours…

.