Barcelona Testing Morning 3: Mercedes Dominant, arrêt pour Ferrari

Mercedes a poursuivi son solide démarrage des essais de Formule 1 2020, avec Valtteri Bottas en tête des feuilles de temps avant le déjeuner de vendredi à Barcelone.

Maintenant à 24 heures du lancement de leur système de direction innovant à deux axes, Bottas a prouvé que la Mercedes W11 est aussi rapide qu’intelligente, avec son meilleur temps de 1: 15.732, une remarquable 1.370 secondes plus rapide que son concurrent le plus proche, la Renault d’Esteban Ocon .

À l’opposé, les rivaux Ferrari et Sebastian Vettel ont enduré une séance lugubre, avec un problème de moteur qui l’a obligé à s’arrêter sur la bonne voie et à rater toute autre course.

