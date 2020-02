Barcelone Jour 2 au déjeuner: Perez mène, Mercedes stupéfait avec une astuce de chauffage des pneus

Sergio Perez, de Racing Point, a réussi à surprendre avec le meilleur temps jeudi matin à Barcelone, mais le véritable étonnant était le dispositif de chauffage des pneus de la Mercedes de Lewis Hamilton.

En tête du peloton avec un meilleur temps en séance de 1: 17,347, Perez avait 0,402 seconde d’avance sur le deuxième meilleur temps de Daniel Ricciardo, mais son tonnerre a été volé par une démonstration d’ingéniosité pure des Flèches d’Argent.

Seulement septième plus rapide de la séance, le W11 de Hamilton a quand même réussi à faire tourner les têtes grâce à un système qui lui permet d’ajuster l’orteil des roues avant vers l’intérieur en tirant le volant vers lui et en le repoussant pour réinitialiser.

En utilisant le système sur les lignes droites, l’idée est que les pneus avant créeront plus de frottement avec la piste, générant ainsi plus de chaleur et donc plus d’adhérence, avec le risque de surchauffe.

Si l’innovation s’avérait efficace, elle pourrait être difficile à copier, le directeur technique de Racing Point Andy Green estimant qu’il faudrait six mois pour la mettre en œuvre.

